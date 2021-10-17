Karşılıksız burs veren kurumların sayısı tavan yaptı! Öğrenciler yaşadı! Başvuran alıyor: Her ay geri ödemesiz 700- 800- 900 TL...

Üniversite okuyan öğrencilerin gözleri karşılıksız, geri ödemesiz burs veren kurumların duyurularında. Her yıl pek çok vakıf burs başvuruları ile binlerce öğrenciye maddi destek sağlıyor. Okul okuyan öğrenciler devletten aldığı KYK bursunun yanı sıra bir de kurumların burs duyurularını takip edip başvuruda bulunuyor, şartların uygun bulunması halinde de eğitim hayatları boyunca aylık en az 200 TL burs alabiliyor. 2021 yılında da kurumlar burs başvuruları için duyuru yayımladı. Bizler de öğrenciler için burs başvuruları başlayan ve başlayacak olan kurumlara haberimizde yer verdik. İşte o kurumlar ve başvuru şartları ile burs miktarı...