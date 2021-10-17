Karşılıksız burs veren kurumların sayısı tavan yaptı! Öğrenciler yaşadı! Başvuran alıyor: Her ay geri ödemesiz 700- 800- 900 TL...
KYK burslarının yanı sıra ek olarak burs almak isteyen milyonlarca öğrenci bulunuyor. Eğitim hayatları boyunca öğrencilere burs veren kurumların sayısı 2021 yılında artış gösterdi. Üstelik öğrenciler bu burslar için başvuruda bulunduğunda KYK bursu da kesilmiyor. Burs veren kurumlar özellikle üniversite öğrencilerinin gündeminde. Yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte öğrenciler karşılıksız burs veren kurumları araştırıyor. Bir çok kurum öğrencilere bursları geri ödemesiz şekilde veriyor. Tabii burslar için adaylarda belirli şartlar aranıyor. Kimi kurumlar 400 TL burs verirken kimi kurumlar da 900 TL burs veriyor. Peki hangi kurum ne kadar burs veriyor? Karşılıksız burs veren kurumlar hangileri? Burs başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...
Üniversite okuyan öğrencilerin gözleri karşılıksız, geri ödemesiz burs veren kurumların duyurularında. Her yıl pek çok vakıf burs başvuruları ile binlerce öğrenciye maddi destek sağlıyor. Okul okuyan öğrenciler devletten aldığı KYK bursunun yanı sıra bir de kurumların burs duyurularını takip edip başvuruda bulunuyor, şartların uygun bulunması halinde de eğitim hayatları boyunca aylık en az 200 TL burs alabiliyor. 2021 yılında da kurumlar burs başvuruları için duyuru yayımladı. Bizler de öğrenciler için burs başvuruları başlayan ve başlayacak olan kurumlara haberimizde yer verdik. İşte o kurumlar ve başvuru şartları ile burs miktarı...
İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
Öğrencilere burs veren kurumlardan olan İstanbul Sanayi Odası Vakfı burs verebilmek için gereken şartları şu şekilde belirlemiştir;
T.C. vatandaşı olmak,
Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
Gelir düzeyi düşük olmak,
Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
Adli sicil kaydı bulunmamak,
İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Hem yurt içi hem de yurt dışı burs imkânı sunan TDV İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında öğrenim sağlayan öğrencilere burs veren kurumlardandır. Burs başvuru tarihleri başladığında diyanetburslari.tdv.org web sitesinden başvurabilir burs imkanlarından yararlanabilirsiniz.
TÜBİTAK BURSLARI
Tübitak Üniversite öğrencilerine burs veren kurum bir kurumdur. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerine de burs vermektedir. Şartları diğer kurumlara göre daha kısıtlayıcıdır. İlk 1000'e girmiş olmak veya olimpiyat alanlarında derece yapmış olmak gibi şartları vardır. YKS'de sayısal bölümler (Matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve uzay bilimleri, moleküler biyoloji ve genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, ilahiyat) için TYT puan türünde ilk 25 bine girerek üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar, aylık 4 bin liraya kadar burs almaya hak kazanıyor. Başvuru tarihi 25 Ekim-12 Kasım.
Detaylı bilgiyi tubitak.gov.tr/tr adresinden öğrenebilirsiniz