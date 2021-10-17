İhtiyacı olanlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı! Bankalar adeta yarış haline girdi! Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları…

Nakit ihtiyacı olan binlerce kişi bu noktada bankaların ne gibi avantajlar sunduğunu merak ediyor ve sıklıkla araştırmalar yapıyor. Zaman zaman yapılan kampanyalar ve sık sık güncellenen faiz oranlarına bakıldığında bankalar birbirleriyle adeta bir yarış halindeler ve vatandaşlar bütçelerine en uygun olanı tercih ediyor. İlk üç ay rahat edebilmek isteyenler 3 ay ertelemeli kredi konusuna yoğun ilgi gösteriyor. 2021 Ekim ayı güncel faiz oranlarıyla ING, Finansbank, Yapı Kredi 3 ay ertelemeli kredi hakkında bilgileri haberimizde derledik.