İhtiyacı olanlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı! Bankalar adeta yarış haline girdi! Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları…
Yeni iş kurmak, borç kapatmak ya da istediği bir şeyi almak isteyenler ihtiyaç kredisine yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle bankaların kredi faiz oranları ile kampanyaları yakından takip ediliyor vee n uygun olanlar tercih ediliyor. Kredi çekeceklerin en çok merak ettiği bilgiler arasında faiz oranların yanı sıra geri ödeme koşulları yer alıyor. Bankaların adeta birbirleriyle yarış haline girdiği ve özellikle 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunmaları vatandaşlara oldukça cazip geliyor. İlk 3 ay ödeme zorunluluğu olmadan ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? İhtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.
Nakit ihtiyacı olan binlerce kişi bu noktada bankaların ne gibi avantajlar sunduğunu merak ediyor ve sıklıkla araştırmalar yapıyor. Zaman zaman yapılan kampanyalar ve sık sık güncellenen faiz oranlarına bakıldığında bankalar birbirleriyle adeta bir yarış halindeler ve vatandaşlar bütçelerine en uygun olanı tercih ediyor. İlk üç ay rahat edebilmek isteyenler 3 ay ertelemeli kredi konusuna yoğun ilgi gösteriyor. 2021 Ekim ayı güncel faiz oranlarıyla ING, Finansbank, Yapı Kredi 3 ay ertelemeli kredi hakkında bilgileri haberimizde derledik.
%1,35 faiz kampanyası koşulları
%1,35 faiz oranından KKB skor 1850 ve üstü yeni müşteriler 20.000 TL'ye kadar yararlanabilir
Turuncu Ekstralı kredilerde sözleşme faizi değişmeyecek olup %1,59'dan başlamaktadır.
Belirtilen Turuncu Ekstralı kredi yansıyan faiz oranı, kampanya dahilindeki ilk kredi kullanımında geçerlidir.
İlk kullanımdan sonraki kredilerde mevcut geçerli kampanya faizi %1,59 geçerli olacaktır.
Turuncu Ekstra'lı kredilerde sözleşme faiz oranınızın kampanya faiz oranından yüksek olması halinde, sözleşme faiz oranınız geçerli olacaktır.
Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5'i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınır.
Dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır. Daha önce ING'li olan müşteriler bu kampanyadan yararlanamaz.
ING kampanya koşullarını değiştirme, gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir.