PTT kaç kişi alacak? Başvurular nereden yapılacak? PTT'den 81 için personel alım şartları ve başvuru tarihleri...
PTT personel alımları resmen başladığı zaman, PTT tarafından adaya bir form verilecek ve bu formun doldurulması istenecek. Aksi durumda başka yollardan yapılacak olan başka müracaat yöntemlerinin herhangi bir hükmü bulunmamaktadır. PTT'nin personel alımı ilanı yayınlaması durumunda, aday başvuruları kurumun resmi internet sitesinden kabul edilecek.
13.10.2022 09:40 - Son Güncelleme: 13.10.2022 09:40
Uzun süredir gündemde olan PTT personel alımları bağlamında önemli bilgiler gelmeye başladı. Pek çok vatandaş için uzun süredir açıklanması beklenilen PTT personel alım tarihleri merak ediliyor. Henüz husus ile alakalı PTT bağlamında bir açıklamanın gelmemesi ile eş güdümlü yakın zamanda açıklanması beklenilen iş ilanının paylaşılması bekleniyor