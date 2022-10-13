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PTT kaç kişi alacak? Başvurular nereden yapılacak? PTT'den 81 için personel alım şartları ve başvuru tarihleri...

PTT personel alımları resmen başladığı zaman, PTT tarafından adaya bir form verilecek ve bu formun doldurulması istenecek. Aksi durumda başka yollardan yapılacak olan başka müracaat yöntemlerinin herhangi bir hükmü bulunmamaktadır. PTT'nin personel alımı ilanı yayınlaması durumunda, aday başvuruları kurumun resmi internet sitesinden kabul edilecek.

takvim.com.tr
13.10.2022 09:40 - Son Güncelleme: 13.10.2022 09:40
PTT kaç kişi alacak? Başvurular nereden yapılacak? PTT’den 81 için personel alım şartları ve başvuru tarihleri...

Uzun süredir gündemde olan PTT personel alımları bağlamında önemli bilgiler gelmeye başladı. Pek çok vatandaş için uzun süredir açıklanması beklenilen PTT personel alım tarihleri merak ediliyor. Henüz husus ile alakalı PTT bağlamında bir açıklamanın gelmemesi ile eş güdümlü yakın zamanda açıklanması beklenilen iş ilanının paylaşılması bekleniyor

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PTT kaç kişi alacak? Başvurular nereden yapılacak? PTT’den 81 için personel alım şartları ve başvuru tarihleri...

PTT, çıkan alım haberlerine dair yeni bir duyuru yayınladı. Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildiren PTT, yeni devre amacıyla şimdilik personel alımı ilanı yayınlamadığını belirtti. PTT'nin personel alımı ilanını ne vakit yayınlayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

PTT kaç kişi alacak? Başvurular nereden yapılacak? PTT’den 81 için personel alım şartları ve başvuru tarihleri...

PTT PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT'nin olası bir ilan yayınlaması durumunda adaylardan sağlamalarını isteyeceği başlıca şartlar şu şekilde:

PTT kaç kişi alacak? Başvurular nereden yapılacak? PTT’den 81 için personel alım şartları ve başvuru tarihleri...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından men edilmemiş olmak

PTT kaç kişi alacak? Başvurular nereden yapılacak? PTT’den 81 için personel alım şartları ve başvuru tarihleri...

Pozisyon için belirtilmiş olan eğitim ve diğer özel şartları sağlıyor olmak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

Mesleğin icra edilmesine engel olabilecek devamlı bir rahatsızlığa sahip olmamak

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