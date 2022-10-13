1995-1997-1999-2006-2007 sigorta girişliler EYT fırsatını kaptı kapacak! EYT’de yepyeni YAŞ oranlaması!

EYT ile ilgili son dakikalar yaşanıyor ve vatandaşlar gelişmelere odaklanmış durumda! EYT fırsatından yararlanmak için hazırlıklar başladı. Hatalı işe giriş tarihleri, eksik prim günleri hepsini tek kalemde halledin. Çünkü sadece 2 ayınız kaldı. Bu kapsamda aralıkta Meclis'e getirilecek ve komisyon ile genel kurul aşamasından sonra ise başvuruların başlayacağı düzenlemeyle tarihi fırsattan yararlancak hak sahiplerinin bazı kritik detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte EYT'den yararlanma yolları haberimizde...