Az evvel belli oldu! PTT kefilsiz, şartsız emekliye ve çalışanlara 30.000 TL veriyor
PTT'den emekliye ve çalışanlara özel 30 bin TL ödeme fırsatı! PTT kefilsiz, şartsız! Çalışanlara ve emekliklere özel görülmemiş bir kredi kampanyasını döneme sokuyor! Peki, PTT'nin bu kampanyasından nasıl yararlanılır? Kampanya kapsamında ödemeler nasıl yapılıyor? İşte bu ve aynısı suallere dair bütün ayrıntılar!
13.10.2022 09:46 - Son Güncelleme: 13.10.2022 09:46
Günümüzde geçinmek için alınan maaş birtakım hallerde yeterli gelmiyor olabilir. Genellikle emekli olup çalışmayan vatandaşlar söz hususu olduğunda bu hal daha da güçlenmektedir. Çalışanlar söz hususu olduğunda belli şartlar gözetildiği vakit ödeme alma şansları vardır. Tam bu noktada PTT Emekliye ve çalışanlara tam olarak 30.000 TL ödeme vermektedir
Böylece seri bir şekilde kredi müracaatını da yapabiliyorsunuz? Bu noktada akıllara PTT 30 bin TL kredi amacıyla ödemenin nasıl alındığı sorusu da gelmektedir. İşte detaylar!