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Az evvel belli oldu! PTT kefilsiz, şartsız emekliye ve çalışanlara 30.000 TL veriyor

PTT'den emekliye ve çalışanlara özel 30 bin TL ödeme fırsatı! PTT kefilsiz, şartsız! Çalışanlara ve emekliklere özel görülmemiş bir kredi kampanyasını döneme sokuyor! Peki, PTT'nin bu kampanyasından nasıl yararlanılır? Kampanya kapsamında ödemeler nasıl yapılıyor? İşte bu ve aynısı suallere dair bütün ayrıntılar!

takvim.com.tr
13.10.2022 09:46 - Son Güncelleme: 13.10.2022 09:46
Az evvel belli oldu! PTT kefilsiz, şartsız emekliye ve çalışanlara 30.000 TL veriyor

Günümüzde geçinmek için alınan maaş birtakım hallerde yeterli gelmiyor olabilir. Genellikle emekli olup çalışmayan vatandaşlar söz hususu olduğunda bu hal daha da güçlenmektedir. Çalışanlar söz hususu olduğunda belli şartlar gözetildiği vakit ödeme alma şansları vardır. Tam bu noktada PTT Emekliye ve çalışanlara tam olarak 30.000 TL ödeme vermektedir

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Az evvel belli oldu! PTT kefilsiz, şartsız emekliye ve çalışanlara 30.000 TL veriyor

PTT 30.000 TL Krediyi Nasıl Alırım?

Özellikle kredi kullanmak isteyen vatandaşlar oldukça avantajlı olmaktadır. Bu anlamda kredi kullanımında ortaya çıkan kredi notu son derece elzem olmaktadır.

Az evvel belli oldu! PTT kefilsiz, şartsız emekliye ve çalışanlara 30.000 TL veriyor

Ancak PTT, kredi notuna bakmaksızın emekli ve çalışanlara ödeme yapıyor. Aynı vakitte PTT üzerinden kredi alınacağı zaman da herhangi bir koşul ve kefil aranmamaktadır.

Az evvel belli oldu! PTT kefilsiz, şartsız emekliye ve çalışanlara 30.000 TL veriyor

Böylece seri bir şekilde kredi müracaatını da yapabiliyorsunuz? Bu noktada akıllara PTT 30 bin TL kredi amacıyla ödemenin nasıl alındığı sorusu da gelmektedir. İşte detaylar!

Az evvel belli oldu! PTT kefilsiz, şartsız emekliye ve çalışanlara 30.000 TL veriyor

PTT 30.000 TL Krediyi Nasıl Veriyor?

PTT Emekliye ve çalışanına 30.000 TL ödemeyi nasıl veriyor? PTT bu krediyi kullanıcılarına Aktifbank üzerinden sunulmaktadır.

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