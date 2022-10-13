Az evvel belli oldu! PTT kefilsiz, şartsız emekliye ve çalışanlara 30.000 TL veriyor

Günümüzde geçinmek için alınan maaş birtakım hallerde yeterli gelmiyor olabilir. Genellikle emekli olup çalışmayan vatandaşlar söz hususu olduğunda bu hal daha da güçlenmektedir. Çalışanlar söz hususu olduğunda belli şartlar gözetildiği vakit ödeme alma şansları vardır. Tam bu noktada PTT Emekliye ve çalışanlara tam olarak 30.000 TL ödeme vermektedir