%21.07 ZAM! Ocak 2023'te emekliye en düşük 5 bin 81 TL maaş! Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık! 6 Aylık TEFE TÜFE enflasyon farkıyla 4A SSK, 4B Bağkur, Esnaf, Tarım emekli maaş hesabı!

Ocak zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Gözler 5 Eylül'de açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. Onun öncesinde ekonomistlerle yapılan anketten çıkan 72.35'lik enflasyon tahminiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 21.07, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 22.07 zam göründü. Buna göre Ocak zammı yüzde 21.07 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 38, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 517 liraya yükselecek. Peki, Ocakta emekli memur maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? Emeklilerin ve memurların habere ilişkin merak ettiği tüm detayları sizler için derledik.