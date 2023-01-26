18-40 yaş arası+9.800 TL maaş! KPSS şartsız en az ilkokul mezunu olan işe alınacak! PTT, Sağlık Bakanlığı, OGM, KOSGEB, İŞKUR...
OCAK- ŞUBAT GÜNCEL İŞ İLANLARI! Kamuda, özel sektörde, KPSS puansız, sınav şartsız işe girmek isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ocak ayının son günlerinde yeni iş ilanları tek tek yayımlanmaya başladı. Asgari ücretin 8.500 TL'ye yükseltilmesiyle işe girecek personellere en az 8.500 TL maaş verilecek. Mesleğe, ünvana göre maaşlar 9.800 TL ve üzerine çıkabilmektedir. Peki iş ilanı yayımlayan kurumlar hangileri, başvuru şartları neler?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve İŞKUR kamuya, özel sektöre personel alımı yapacak. Bu noktada başvuru şartları gündeme geldi. Şubay ayı yaklaşırken güncel işçi, personel ve memur alımları için ilanlar yayımlandı. Boyacı, kaynakçı, bekçi, temizlik ve güvenlik personeli, elektrikçi, büro personeli, sekreter, garson, satış danışmanı, beden işçisi, memur ve daha onlarca boş kadroya alım yapılacak. İşte detaylar...
Adaylar, başvurularını 13/02/2023 – 24/02/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde KOSGEB – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
2023 OGM 1613 PERSONEL ALIMI
Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha yeşil bir Türkiye için güçlerine güç katacak mesai arkadaşlarını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun."
Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 1613 personel alımı 2023 yılında yapılacak. Başvuruların Ocak sonu veya Şubat başı itibariyle başlaması bekleniyor.
HANGİ BRANŞLARDAN ALIM YAPILACAK?
OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.