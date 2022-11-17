PTT hesabı olana otomatik yatıyor! Aile Bakanlığı 900 TL ödeme yapacak!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemesi yapılıyor. Devlet tarafından sağlanan yardım ödemelerinde miktarlar artmaya devam ediyor. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz yardımı araştırılmaya başlandı. Doğalgaz Tüketim Desteği programı kapsamında vatandaşlara 900 - 2500 TL arasında ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden sağlanıyor. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte merak edilenler!