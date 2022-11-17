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Haberler Ekonomi PTT hesabı olana otomatik yatıyor! Aile Bakanlığı 900 TL ödeme yapacak!

PTT hesabı olana otomatik yatıyor! Aile Bakanlığı 900 TL ödeme yapacak!

Devlet, sosyal yardım programları ile ihtiyacı olanın yardımına koşuyor. Yaşlıdan engelliye, asker ailesinden öksüz ve yetime, öğrenciden anneye pek çok kesime destek var. Kış aylarının gelmesiyle beraber özellikle doğalgaz destekleri merak ediliyor. Peki, Doğalgaz desteğinden kimler yararlanabilir? İşte detaylar!

takvim.com.tr
17.11.2022 11:05 - Son Güncelleme: 17.11.2022 11:05
PTT hesabı olana otomatik yatıyor! Aile Bakanlığı 900 TL ödeme yapacak! e-Devlet’ten başvuran aileler nakit parayı alacak! TCKN ve faturayla...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemesi yapılıyor. Devlet tarafından sağlanan yardım ödemelerinde miktarlar artmaya devam ediyor. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz yardımı araştırılmaya başlandı. Doğalgaz Tüketim Desteği programı kapsamında vatandaşlara 900 - 2500 TL arasında ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden sağlanıyor. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte merak edilenler!

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PTT hesabı olana otomatik yatıyor! Aile Bakanlığı 900 TL ödeme yapacak! e-Devlet’ten başvuran aileler nakit parayı alacak! TCKN ve faturayla...

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

PTT hesabı olana otomatik yatıyor! Aile Bakanlığı 900 TL ödeme yapacak! e-Devlet’ten başvuran aileler nakit parayı alacak! TCKN ve faturayla...

Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

PTT hesabı olana otomatik yatıyor! Aile Bakanlığı 900 TL ödeme yapacak! e-Devlet’ten başvuran aileler nakit parayı alacak! TCKN ve faturayla...

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğalgaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Doğalgaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.

PTT hesabı olana otomatik yatıyor! Aile Bakanlığı 900 TL ödeme yapacak! e-Devlet’ten başvuran aileler nakit parayı alacak! TCKN ve faturayla...

KİRACILAR DA DESTEKTEN FAYDALANABİLİYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

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