PTT hesabı olana otomatik yatıyor! Aile Bakanlığı 900 TL ödeme yapacak!
Devlet, sosyal yardım programları ile ihtiyacı olanın yardımına koşuyor. Yaşlıdan engelliye, asker ailesinden öksüz ve yetime, öğrenciden anneye pek çok kesime destek var. Kış aylarının gelmesiyle beraber özellikle doğalgaz destekleri merak ediliyor. Peki, Doğalgaz desteğinden kimler yararlanabilir? İşte detaylar!
17.11.2022 11:05 - Son Güncelleme: 17.11.2022 11:05
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemesi yapılıyor. Devlet tarafından sağlanan yardım ödemelerinde miktarlar artmaya devam ediyor. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz yardımı araştırılmaya başlandı. Doğalgaz Tüketim Desteği programı kapsamında vatandaşlara 900 - 2500 TL arasında ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden sağlanıyor. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte merak edilenler!
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.