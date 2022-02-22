PTT, Halkbank ve Ziraat Bankası nakit ödemeye başladı! Yalnızca onlar bu haktan yararlanabiliyor! 20-50 ve 100 bin TL hesaba yatıyor
Emeklilerin her geride bıraktığımız gün artan nakit ihtiyaçları hedefiyle cazip finansman destekleri gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, PTT ve Halkbank tarafından sadece emeklilerin yararlanabildiği kredi destek paketlerinin duyurulmasının ardından milyonlarca emekli bu finansman desteklerine başvuru yapmaya başladı. En uygun oranlarla kullanılabilecek kredilerin uygun ödeme avantajları ve cazip oranlarla sunulması ise ilgi çekiyor. Hem de emekliye özel sadece nakit desteği değil, Ziraat Bankası tarafından konut kredisi desteği de sağlanırken, PTT bağlamında emekliye borç kapatma kredisi verilmektedir. İşte detaylar.
Halkbank Emeklilere Özel Kredi Destekleri
Halkbank emeklilere özel kredi paketlerini duyurdu. 5 bin liraya kadar düşük miktarda kredi gereksinimlerinden, 100 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyacına kadar en makul oranlarla emeklilere özel cazip fırsatlar sunulmaktadır.
Maaşını Halkbank'tan alan bütün emeklilerin yararlanabildiği Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kapsamında, %1,55'ten başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri ile 100.000 TL'ye kadar kredinizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Kredi Paketi
Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile Ziraat Bankası üzerinden bütün emeklilerin düşük faiz oranları ile nakit kredi kullanması ya da konut satın alımlarında geçerli konut kredisi seçeneklerinden yararlanması olası duruma getirilmiştir.