Bankada parası olanlar sevinçten takla atacak! Ve müjde geldi yükseliyor! 32 günlük 10.000 TL mevduat faizi en yüksek kaç TL kazanç sağlar?
Bankaların vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Yeni ekonomi politikaları sonrasında hızlı bir artış gösteren mevduat faiz oranları, TL birikimlerini en yüksek oranlar ile değerlendirmek isteyenlere avantajlı teklifler sunmaya devam ediyor. Dijital kanallar üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştiren kişiler için ayrıca yüksek hoş geldin faizleri sunulmaktadır. İşte bankaların en güncel mevduat hesapları hoş geldin faiz oranları...
07.01.2022 09:14
- Son Güncelleme: 07.01.2022 09:14
TL Mevduat Faiz Oranları Yükseldi!
Döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrasında artan mevduat faiz oranları vatandaşların TL birikimlerini değerlendirmesini sağlamaktadır. Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin ardından son bir buçuk ay içinde %17'den yüzde 22'lere kadar yükselen faiz oranları, özellikle dijital kanalları kullanarak hesap açma işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar için 32 günlük vadelerde en iyi seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca daha uzun vadelerde ise stopaj oranları %0'a indirilerek net faiz kazancının artırılması hedefleniyor.
%22,50 gibi oranlara sahip mevduat hesaplarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için ayrıca bankalar birçok bankacılık faaliyetinin de ayrıcalıklı biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.