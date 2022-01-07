Bankada parası olanlar sevinçten takla atacak! Ve müjde geldi yükseliyor! 32 günlük 10.000 TL mevduat faizi en yüksek kaç TL kazanç sağlar?

TL Mevduat Faiz Oranları Yükseldi!

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrasında artan mevduat faiz oranları vatandaşların TL birikimlerini değerlendirmesini sağlamaktadır. Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin ardından son bir buçuk ay içinde %17'den yüzde 22'lere kadar yükselen faiz oranları, özellikle dijital kanalları kullanarak hesap açma işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar için 32 günlük vadelerde en iyi seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca daha uzun vadelerde ise stopaj oranları %0'a indirilerek net faiz kazancının artırılması hedefleniyor.