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Haberler Ekonomi Bankada parası olanlar sevinçten takla atacak! Ve müjde geldi yükseliyor! 32 günlük 10.000 TL mevduat faizi en yüksek kaç TL kazanç sağlar?

Bankada parası olanlar sevinçten takla atacak! Ve müjde geldi yükseliyor! 32 günlük 10.000 TL mevduat faizi en yüksek kaç TL kazanç sağlar?

Bankaların vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Yeni ekonomi politikaları sonrasında hızlı bir artış gösteren mevduat faiz oranları, TL birikimlerini en yüksek oranlar ile değerlendirmek isteyenlere avantajlı teklifler sunmaya devam ediyor. Dijital kanallar üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştiren kişiler için ayrıca yüksek hoş geldin faizleri sunulmaktadır. İşte bankaların en güncel mevduat hesapları hoş geldin faiz oranları...

takvim.com.tr
07.01.2022 09:14 - Son Güncelleme: 07.01.2022 09:14
Müjdeler peş peşe geliyor! Bankada parası olanlar sevinçten takla atacak! 32 günlük mevduat faiziyle hangi banka en yüksek kazandırır?

TL Mevduat Faiz Oranları Yükseldi!

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrasında artan mevduat faiz oranları vatandaşların TL birikimlerini değerlendirmesini sağlamaktadır. Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin ardından son bir buçuk ay içinde %17'den yüzde 22'lere kadar yükselen faiz oranları, özellikle dijital kanalları kullanarak hesap açma işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar için 32 günlük vadelerde en iyi seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca daha uzun vadelerde ise stopaj oranları %0'a indirilerek net faiz kazancının artırılması hedefleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müjdeler peş peşe geliyor! Bankada parası olanlar sevinçten takla atacak! 32 günlük mevduat faiziyle hangi banka en yüksek kazandırır?

TL'ye özendirmeye yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni enstrümanların devreye sokulması sayesinde mevduat faizlerinin 2022 yılının ilk çeyreğinde benzer bir artışa devam etmesi beklenmektedir.

Müjdeler peş peşe geliyor! Bankada parası olanlar sevinçten takla atacak! 32 günlük mevduat faiziyle hangi banka en yüksek kazandırır?

Mevduat hesaplarında artan faiz oranları sonrasında birçok kişi altın ve döviz hesaplarını daha yüksek kazanç elde edecekleri TL mevduat hesaplarına dönüştürmeye başladı.

Müjdeler peş peşe geliyor! Bankada parası olanlar sevinçten takla atacak! 32 günlük mevduat faiziyle hangi banka en yüksek kazandırır?

%22,50 gibi oranlara sahip mevduat hesaplarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için ayrıca bankalar birçok bankacılık faaliyetinin de ayrıcalıklı biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Müjdeler peş peşe geliyor! Bankada parası olanlar sevinçten takla atacak! 32 günlük mevduat faiziyle hangi banka en yüksek kazandırır?

En Yüksek Mevduat Faizi Hangi Bankada?

Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren birçok banka mevduat faiz oranlarını yükseltme kararı aldı.

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