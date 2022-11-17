EYT’li nasıl borçlanma yapmalı? Borçlanma kimlere avantaj sağlıyor? Doğum ve askerlik borçlanmasında bunlara dikkat edin! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar…

* Askerlik borçlanmasını kimler, niçin yapmalı?

Erkekler askerlik borçlanmasıyla eksik primlerini tamamlayabiliyor. Eğer askerlik sigortalı olmadan önce yapılmışsa, borçlanma ile prim gün kazanıldığı gibi, sigorta giriş tarihi de borçlanılan gün kadar geriye çekiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ancak askerlik borçlanmasıyla başlangıcı bu tarihten önceye çekilenlerin de EYT kapsamında sayılması bekleniyor. Düzenleme Meclis'e geldiğinde bu durum da netleşecek. SSK'lılar 5 bin prim gününü, Bağ-Kur'lular ve memurlar ise 9000 günü eğer sağlayamıyorsa askerlik borçlanması ile tamamlayabilir. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olup borçlanmayla başlangıcı bu tarihten önceye çekebilenler de bu yolu tercih edebilir.

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