PTT, ATM, İBAN hesabına anında yatacak! Alan almayana 2. kez 1100 TL ödeme! TC kimlik numarası ile binlerce TL alabilirsiniz!

Devlet tarafından yardıma muhtaç vatandaşlara her zaman her türlü maddi manevi destekler sağlanıyor. Bu yardımlardan biri de 1100 TL karşılıksız ödeme. Bu yardımlar vatandaşları teşvik etmek mazeretiyle ya da direkt olarak vatandaşlara destek amacıyla uygulanmaktadır. Ekonomik olarak sorun çeken vatandaşlar bağlamında sosyal yardım parası müracaat şartları araştırılıyor. E- devlet üzerinden her ay müracaat yapıp, müracaatı onaylanan vatandaşlara sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Peki, Nisan 2022 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? İşte merak edilenler!