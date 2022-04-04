PTT, ATM, İBAN hesabına anında yatacak! Alan almayana 2. kez 1100 TL ödeme! TC kimlik numarası ile binlerce TL alabilirsiniz!
Milyonlarca kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Başvuruya dair dört gözle beklenen tüm bilgiler haberimizde kapsamlı bir halde içeriyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek için bugüne dek milyonlarca vatandaş başvurusunu tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme sonucuna bakılırsa desteğe ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Bu bağlamda henüz başvuru yapmamış olanlar ise detaylar hakkında araştırma yapıyor. Peki, Nisan 2022 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? İşte merak edilenler!
Devlet tarafından yardıma muhtaç vatandaşlara her zaman her türlü maddi manevi destekler sağlanıyor. Bu yardımlardan biri de 1100 TL karşılıksız ödeme. Bu yardımlar vatandaşları teşvik etmek mazeretiyle ya da direkt olarak vatandaşlara destek amacıyla uygulanmaktadır. Ekonomik olarak sorun çeken vatandaşlar bağlamında sosyal yardım parası müracaat şartları araştırılıyor. E- devlet üzerinden her ay müracaat yapıp, müracaatı onaylanan vatandaşlara sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Peki, Nisan 2022 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? İşte merak edilenler!
Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Başvuru sonuçları açıklandığında e-Devlet üzerinden, "Başvuru Listesi" kısmından son durum kontrol edilecek..