Milyonları heyecanlandıran asgari ücret açıklaması! AK Partili isimden en az %40 artış sinyali! "Asgari ücret 8 bin TL olabilir"

"EMEKLİYE İLAVE ZAM OLABİLİR"

Emekli maaş ücretlerinde de artış beklediğini ifade eden Tarkan Zengin, "Bizim sistemimizde memur emeklilerinin ve memurların zamları toplu sözleşmeye göre belirlenmektedir. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin ise son 6 aylık TÜFE oranı üzerinden belirlenmekte. Dolayısıyla 3 Ocak'ta açıklanacak TÜFE ile birlikte emeklilerin zam oranları belli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından şunu anlamaktayım; sadece var olan yasal çerçevede zam verileceğini düşünmüyorum ilave zam da verilebilir. Geçen dönem memurlara ilave zam verildi. 3 Ocak'taki açıklanacak Aralık ayı TÜFE'si ile birlikte belirlenecek olan zam oranlarının üzerinde bir ilave zammın verilmesini de kuvvetle muhtemel görmekteyim." yorumununda bulundu.