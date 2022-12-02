Milyonları heyecanlandıran asgari ücret açıklaması! AK Partili isimden en az %40 artış sinyali! "Asgari ücret 8 bin TL olabilir"
A Haber'de canlı olarak yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücret zammı ile ilgili milyonları heyecanlandıracak açıklamalar yapıldı. Programda tahminlerini söyleyen Ekonomist Deniz İstikbal, "Enflasyona ezdirilmeyen, refah düzeyi korunmaya çalışılan bir asgari ücret göreceğiz" ifadelerini kullanırken, Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, "Özellikle 8 bin TL'nin üstü bir rakam! Bu rakam psikolojik bir sınırdır. Bunun üzerinde bir rakam olacağını düşünüyorum" dedi. Ayrıyeten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, oran vererek asgari ücret tahminini duyurdu.
A Haber'de konuşan Ekonomist Deniz İstikbal, "Enflasyona ezdirilmeyen, refah düzeyi korunmaya çalışılan bir asgari ücret göreceğiz" dedi.
Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin ise "İşverenlerin 'elimizi taşın altına koyacağız' söylemlerinin temeli sayın Cumhurbaşkanımızın duyarlılığındandır" ifadelerine yer verdi.
"ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 40 ZAM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise asgari ücret tahminini açıklayarak "Yüzde 20'den daha fazla olacak bence asgari ücret. En az yüzde 40 zam olacağını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.
AK Partili Cihat Sezal'ın tahminine göre; asgari ücrete yüzde 40'lık bir artışla 2.200 TL'lik bir zam geliyor ve 2023 asgari ücret 7.700 TL olarak hesaplanıyor.
"EMEKLİYE İLAVE ZAM OLABİLİR"
Emekli maaş ücretlerinde de artış beklediğini ifade eden Tarkan Zengin, "Bizim sistemimizde memur emeklilerinin ve memurların zamları toplu sözleşmeye göre belirlenmektedir. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin ise son 6 aylık TÜFE oranı üzerinden belirlenmekte. Dolayısıyla 3 Ocak'ta açıklanacak TÜFE ile birlikte emeklilerin zam oranları belli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından şunu anlamaktayım; sadece var olan yasal çerçevede zam verileceğini düşünmüyorum ilave zam da verilebilir. Geçen dönem memurlara ilave zam verildi. 3 Ocak'taki açıklanacak Aralık ayı TÜFE'si ile birlikte belirlenecek olan zam oranlarının üzerinde bir ilave zammın verilmesini de kuvvetle muhtemel görmekteyim." yorumununda bulundu.