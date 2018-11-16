PTT 55 bin memur alacak! 2019 PTT memur alımı başvuru tarihi ne zaman? PTT memur alım şartları neler?

PTT Genel Müdürü, 55 bin personel alımı daha yapılacağını duyurdu. Vatandaşlar yapılan bu açıklamanın ardından PTT personel alımı şartları ve detayları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Takvim.com.tr olarak sizler için PTT memur alım şartlarını ve detaylarını derledik...