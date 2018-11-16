PTT 55 bin memur alacak! 2019 PTT memur alımı başvuru tarihi ne zaman? PTT memur alım şartları neler?
PTT memur sayısını 100 bine çıkaracak! PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyi, kurumdaki çalışan sayısının 2023 yılına kadar 100 bine çıkarılacağını açıkladı. Vatandaşlar bu haber üzerine PTT personel alımının şartları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. PTT personel alımı başvuru tarihi ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? Kimler PTT memur alımına başvurabilir? PTT memur alımında KPSS şartı aranıyor mu? İşte detaylar...
16 Kasım 2018 Cuma, 15:20:40
Güncelleme: 15:29:53
PTT Genel Müdürü, 55 bin personel alımı daha yapılacağını duyurdu. Vatandaşlar yapılan bu açıklamanın ardından PTT personel alımı şartları ve detayları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Takvim.com.tr olarak sizler için PTT memur alım şartlarını ve detaylarını derledik...
Geçtiğimiz günlerde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü yani PTT 5 bin personel alımının tamamlanmasının ardından istihdam edilmeyen adaylar yeni personel alımlarını araştırmaya başladılar.
Binlerce kişinin başvuru yapmasının ardından gözler tekrar PTT personel ve memur alımına çevrildi. PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı açıklamada 60 bin personel alımı daha yapılarak çalışan sayısının 100 bine çıkarılacağını belirtmişti.
5 bin personel alımı gerçekleştirilmiş geriye 55 bin personel alımı kaldı. Peki PTT memur alımı ne zaman olacak? PTT memur alımında aranan şartlar neler? PTT memur alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı.
PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar personel alımlarına ilişkin genel şartlar hakkında çeşitli taleplerde bulunarak personel alım ilanının ne zaman yayımlanacağını araştırıyorlar.