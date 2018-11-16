Memur maaşı ne kadar olacak ? 2019 Ocak zammı ile güncel memur maaşları kaç lira olacak?

2019 yılı giderek yaklaşırken maaşlara gelecek Ocak zammı merak ediliyor. Kamu çalışanları da toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon zammı ile beraber maaşlarında oluşacak değişikliği merak ediyorlar. Peki, 2019 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen memur maaşları son dakika haberleri...

16 Kasım 2018 Cuma, 22:02:30 Güncelleme: 22:45:41
Memur maaşı ne kadar olacak ? 2019 Ocak zammı ile güncel memur maaşı kaç lira olacak?

2019 yılı giderek yaklaşırken maaşlara gelecek Ocak zammı merak ediliyor. Kamu çalışanları da toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon zammı ile beraber maaşlarında oluşacak değişikliği merak ediyorlar. Peki, 2019 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen memur maaşları son dakika haberleri...

Memur maaşı ne kadar olacak ? 2019 Ocak zammı ile güncel memur maaşı kaç lira olacak?

Memurlar maaşlarına son zammı geçtiğimiz temmuz ayında almışlardı. Toplu sözleşmede öngörülen yüzde 3.5'lik zamma ek olarak 2018'in ilk altı ayında oluşan 9.17'lik enflasyon farkı da eklenince zam oranı 8.67 oldu.

Memur maaşı ne kadar olacak ? 2019 Ocak zammı ile güncel memur maaşı kaç lira olacak?

Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ise memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan temmuz zammı yüzde 8.65 olarak gerçekleştirildi.

Memur maaşı ne kadar olacak ? 2019 Ocak zammı ile güncel memur maaşı kaç lira olacak?

2019 yılının Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak olan zam ise bu yılın son 6 aylık enflasyon verileri neticesinde belli olacak. Peki, Uzmanların tahminlerine göre 349 TL civarında olması beklenen enflasyon farkı zammı ile en düşük memur maaşı 3.482 TL olacak.

Memur maaşı ne kadar olacak ? 2019 Ocak zammı ile güncel memur maaşı kaç lira olacak?

Peki, yeni yılda 3 milyon aktif memur ve 1.4 milyon memur emeklisinin maaşları ne kadar zamlanacak?

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