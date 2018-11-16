Memur maaşı ne kadar olacak ? 2019 Ocak zammı ile güncel memur maaşları kaç lira olacak?
2019 yılı giderek yaklaşırken maaşlara gelecek Ocak zammı merak ediliyor. Kamu çalışanları da toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon zammı ile beraber maaşlarında oluşacak değişikliği merak ediyorlar. Peki, 2019 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen memur maaşları son dakika haberleri...
16 Kasım 2018 Cuma, 22:02:30 Güncelleme: 22:45:41
2019 yılı giderek yaklaşırken maaşlara gelecek Ocak zammı merak ediliyor. Kamu çalışanları da toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon zammı ile beraber maaşlarında oluşacak değişikliği merak ediyorlar. Peki, 2019 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen memur maaşları son dakika haberleri...
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