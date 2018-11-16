Memur maaşı ne kadar olacak ? 2019 Ocak zammı ile güncel memur maaşları kaç lira olacak?

2019 yılının Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak olan zam ise bu yılın son 6 aylık enflasyon verileri neticesinde belli olacak. Peki, Uzmanların tahminlerine göre 349 TL civarında olması beklenen enflasyon farkı zammı ile en düşük memur maaşı 3.482 TL olacak.