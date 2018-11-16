Çalışanlara 2019da ne kadar zam yapılacak? İşte 2019 yılında maaşlara yapılacak zam oranı

Çalışanlara 2019'da ne kadar zam yapılacak? İşte 2019 yılında maaşlara yapılacak zam oranı
2019 Ocak ayının yaklaşması ile birlikte çalışanlar gözünü maaşlara yapılacak zam oranlarına çevirdi. Milyonlarca özel sektör çalışanı asgari ücretin yanı sıra maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Enflasyon oranının yıl sonu yüzde 25'lerde olması beklenirken, senede bir kez zam alan çalışanlar maaşlarına bu oranda bir zam beklemeye başladı. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) yapılan ve KPMG Türkiye tarafından yorumlanan zam beklenti anketi ise işverenlerin yüzde 95'inin 2019 yılında bir kez ücret artışı yapacağını gösterdi. Peki 2019 maaş zammı oranları ne kadar olacak? Çalışanlar 2019 yılında ne kadar zam alacak? 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren detaylar...
YÜZDE 16 ZAM BEKLENİYOR
2019 yılı için şirketlerin bütçeledikleri ortalama ücret artışı ise yüzde 16,6. Bu rakam son iki yılla kıyaslandığında dikkate değer bir yükseklik ortaya koyuyor. 2019 yılı için öngörülen enflasyon oranı da rakamlar üzerinde etkili oluyor. Geriye dönük iki yılın oranlarına dikkat çekilen araştırmaya göre; 2017 yılında ortalama yüzde 9,6 ücret artışı bütçelenirken gerçekleşen oran ortalama yüzde 11,2 seviyesinde olmuş. 2018 yılında ise, bütçelenen ücret artış oranı yüzde 8-9 iken artış yüzde 10,8 olarak listelenmiş.
Unvan bazında ücret artış oranlarına bakıldığında ise tüm unvanlarda geçen seneye kıyasla dikkate değer bir artış görülüyor. Toplam ücretlendirme paketinin önemli bir başlığı olan ikramiye ve prim uygulamaları incelediğinde, araştırmaya katılan şirketlerin yarısı mevcut sistemlerinde bir değişiklik yapmayacağını ifade ederken, katılımcıların yüzde 20,9'u böyle bir uygulamalarının olmadığını belirtiyor. İkramiye ve prim uygulamasında kesintiye gidecek kurum sayısının düşük olması da araştırmanın dikkat çeken diğer sonuçları arasında yer alıyor.
ZAMLAR YILIN İLK ÇEYREĞİNDE
Araştırmadan çıkan bir diğer veri de zam oranlarının zamanlaması. Araştırma sonuçları, tek frekans halinde gerçekleşecek zamların yılın ilk çeyreğinde maaşlara yansıyacağını ortaya koyuyor. Kurumların yüzde 75'i 2019 zammını Ocak – Mart ayında yapmayı planlıyor. Yüzde 15'i Nisan – Haziran, yüzde 7'si Temmuz – Eylül ve yüzde 3'ü de Ekim – Aralık arasında zam yapacak.