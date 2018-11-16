Çalışanlara 2019da ne kadar zam yapılacak? İşte 2019 yılında maaşlara yapılacak zam oranı

Çalışanlara 2019'da ne kadar zam yapılacak? İşte 2019 yılında maaşlara yapılacak zam oranı

2019 Ocak ayının yaklaşması ile birlikte çalışanlar gözünü maaşlara yapılacak zam oranlarına çevirdi. Milyonlarca özel sektör çalışanı asgari ücretin yanı sıra maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Enflasyon oranının yıl sonu yüzde 25'lerde olması beklenirken, senede bir kez zam alan çalışanlar maaşlarına bu oranda bir zam beklemeye başladı. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) yapılan ve KPMG Türkiye tarafından yorumlanan zam beklenti anketi ise işverenlerin yüzde 95'inin 2019 yılında bir kez ücret artışı yapacağını gösterdi. Peki 2019 maaş zammı oranları ne kadar olacak? Çalışanlar 2019 yılında ne kadar zam alacak? 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren detaylar...

16 Kasım 2018 Cuma, 09:19:02 Güncelleme: 09:26:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





