PTT 2022 personel alımı yapıyor! 55.000 kişilik sınavsız KPSS’siz gişe memuru, postacı, tekniker kadroları! En az 7.330 TL maaş...

Uzun süredir personel alımı yapmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., bu yıl personel alımı gerçekleştirecek mi merak ediliyor. Genelde Mimar, Mühendis, Büro Görevlisi, Postacı, Avukat, Tekniker, Gişe kadrolarına yapılacak personel alımı için binlerce kişi bekleyişe geçti. PTT bünyesinde istihdam etmek isteyenler personel alımı şartlarını taşıması gerekiyor. Peki; PTT personel alımı ne zaman, şartları neler 2022? PTT memur ve personel maaşları ne kadar? İşte başvuru tarihi ve formu...