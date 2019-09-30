PTT'den KPSS şartsız personel alımı açıklaması! İşte şartlar

PTT personel ve memur alımı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. PTT personel alımları her zaman oldukça revaçta olmuştur. PTT personel ve memur alımları vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan duyuruda alım için sürecin Ekim-Kasım-Aralık aylarında yapılacağı ve KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Bu bağlamda PTT tarafından yayınlanan duyuruda , 2019/1 kapsamında kamu personeli alımı yapılacağı blidirildi. Alım sayısı henüz belli değil. Ancak aşağıdaki kadrolara KPSS şartı olmadan sınavla personel alımı yapılacak. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. Peki, PTT personel alım başvuru şartları nelerdir? PTT 55 bin personel alım ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

30.09.2019 10:52 - Son Güncelleme: 30.09.2019 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





