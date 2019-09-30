PTT'den KPSS şartsız personel alımı açıklaması! İşte şartlar
PTT personel ve memur alımı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. PTT personel alımları her zaman oldukça revaçta olmuştur. PTT personel ve memur alımları vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan duyuruda alım için sürecin Ekim-Kasım-Aralık aylarında yapılacağı ve KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Bu bağlamda PTT tarafından yayınlanan duyuruda , 2019/1 kapsamında kamu personeli alımı yapılacağı blidirildi. Alım sayısı henüz belli değil. Ancak aşağıdaki kadrolara KPSS şartı olmadan sınavla personel alımı yapılacak. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. Peki, PTT personel alım başvuru şartları nelerdir? PTT 55 bin personel alım ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
PTT 55 bin personel alımı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, PTT personel alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Daha önce çıkan haberlere göre PTT tarafından 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak son günlerde bu konuyla ilgili belirsizlik sürüyor. PTT'den yapılan son açıklamada ise müjdeli haber geldi…
PTT'DEN SON AÇIKLAMA!
PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir"
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.
c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak
d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.
f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak..