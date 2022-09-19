Promosyonlar 10.000 TL, son 13 gün! SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak yetiyor! Emekliye 3 yıl sözüyle ödeme! HSBC, Odeabank, QNB...

Tüm SGK emeklilerini kapsıyor! Emeklilere ek gelirler arttı. Bankaya giden parasına kavuşuyor. Her yıl promosyon alan milyonlarca emekli 2022 yılında dev zamla havalara uçtu. Bankaların emekli promosyon ödemeleri 7.000, 8.000, 9.000 hatta 10.000 TL'ye çıktı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte TEB, İNG, İş Bankası, Anadolubank, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, FİBA, Garanti, Şekerbank, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Burgan Bank, Alternatifbank, HSBC, Odeabank, QNB Finansbank emekli promosyon miktarı...