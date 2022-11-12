1999-1998-1997-1996-1995 sigortalı EYT’den yaş şartsız nasibini alacak! EYT’de ZÜMRÜT değerinde yaş TABLOSU! Erken emeklilikle 5000, 5975 gün...

Emeklilik için yaşı bekleyenlere yönelik düzenlemede önemli detaylar belli oldu. Meclis'te bütçe sunumu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk kez sayı verdi.

SON DAKİKA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(EYT düzenlemesi) Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. EYT'de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT'de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz." açıklamasında bulundu.