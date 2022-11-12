1999-1998-1997-1996-1995 sigortalı EYT'den yaş şartsız nasibini alacak! EYT'de ZÜMRÜT değerinde yaş TABLOSU! Erken emeklilikle 5000, 5975 gün...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili oldukça önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çalışma Bakanlığı EYT için ilk kez sayı verdi. İlk etapra 1.5 milyon kişinin yaş şartsız bir şekilde emekli edileceği belirlendi. Peki EYT'den ilk kimler yararlanacak? EYT'den kimler emekli olabilecek? İşte ayrıntılar!
EYT hakkında son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT hakkında son dakika açıklamada bulundu. Bilgin, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var" ifadelerine yer verdi. Aynı zamanda işverenler için tazminat yükü hakkında destek sinyali verdi. Peki EYT'den ilk kimler yararlanacak? EYT'den kimler emekli olabilecek? İşte merak edilenler!
Emeklilik için yaşı bekleyenlere yönelik düzenlemede önemli detaylar belli oldu. Meclis'te bütçe sunumu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk kez sayı verdi.
SON DAKİKA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(EYT düzenlemesi) Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. EYT'de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT'de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz." açıklamasında bulundu.