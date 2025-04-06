BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025: BİM’e termoslu piknik çantası, bambu çamaşır sepeti geliyor! 11 Nisan BİM kataloğu

BİM, 11 Nisan'dan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Gıda ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, mutfak gereçlerinden oyuncak ve tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan indirimler tüketicilere sunulacak.