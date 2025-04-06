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BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025: BİM'e termoslu piknik çantası, bambu çamaşır sepeti geliyor! 11 Nisan BİM kataloğu

BİM, 11 Nisan'dan itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Hafta boyunca mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında; Termo Piknik Çantası çeşitlerinden valize, namaz elbisesinden bambu çamaşır sepetine kadar pek çok farklı seçenek yer alıyor.

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 23:40 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:12
BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025: BİM’e termoslu piknik çantası, bambu çamaşır sepeti geliyor! 11 Nisan BİM kataloğu

BİM, 11 Nisan'dan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Gıda ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, mutfak gereçlerinden oyuncak ve tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan indirimler tüketicilere sunulacak.

BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025: BİM’e termoslu piknik çantası, bambu çamaşır sepeti geliyor! 11 Nisan BİM kataloğu

🛍️ 11 Nisan Cuma BİM Aktüel Ürünleri

🍳 Elektrikli Ev Aletleri

🍳 Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
🔌 Blender Set 1.290 TL
🔥 Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL
🧹 Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL
💨 Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL
🧹 Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL
🪥 Şarjlı Diş Fırçası 649 TL
🧺 Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL
🤖 Blaupunkt Robot Süpürge 11.990 TL

BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025: BİM’e termoslu piknik çantası, bambu çamaşır sepeti geliyor! 11 Nisan BİM kataloğu

🔋 Teknoloji Ürünleri

🔋 Powerbank 10.000mAh 349 TL
💆‍♀️ 3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL
📺 Altus 43 İnç Full HD Uydu Alıcılı TV 7.995 TL
🔊 Kablosuz Speaker 299 TL
🚗 Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 149 TL
📸 Işıklı Tripot 249 TL
🎧 Kablosuz Kulaklık 299 TL

BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025: BİM’e termoslu piknik çantası, bambu çamaşır sepeti geliyor! 11 Nisan BİM kataloğu

🧳 Tekstil & Ev Gereçleri

🧳 PP Valiz Büyük Boy 879 TL
🧳 PP Valiz Orta Boy 759 TL
🧳 PP Valiz Küçük Boy 689 TL
🧕 Namaz Elbisesi 229 TL
🧊 Termo Piknik Çantası 159 TL
🧊 Termo Piknik Çantası 139 TL
👖 Bürümcük Pantolon Kadın 179 TL
👖 Jogger Pantolon Erkek 299 TL
🧊 Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL
🛏️ Penye Yastık Kılıfı 74 TL
🧩 Kaydırmaz Tabanlık 55 TL
🚿 Banyo Paspası 89,50 TL
🪟 Tül Perde 139 TL
🧺 PVC Masa Örtüsü 99 TL
🧢 Saç Bonesi 49,50 TL

BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025: BİM’e termoslu piknik çantası, bambu çamaşır sepeti geliyor! 11 Nisan BİM kataloğu

🧸 Oyuncaklar

🧸 Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL
🧸 Çocuk Açılır Koltuk 1.099 TL
🐰 Şapkalı Havuç Tavşan 299 TL
🏕️ Oyun Çadırı 329 TL
🧹 Oyuncak Elektrik Süpürgesi 109 TL
🧹 Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 499 TL
🎨 Manyetik Renkler Oyunu 229 TL
🚗 Metal Çek Bırak Arazi Aracı 149 TL
🏀 Ayaklı Basket Potası 499 TL
📝 Yazı Tahtası 129 TL
🛞 Müzikli Sesli Direksiyon 119 TL

BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025: BİM’e termoslu piknik çantası, bambu çamaşır sepeti geliyor! 11 Nisan BİM kataloğu

🛒 8 Nisan Salı BİM'de neler vardı?

🍕 Gıda

🍕 Superfresh Margarita Pizza 110 TL
🍬 Artmac Makaron 45 g 33 TL
🥟 Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 g 74,50 TL
🥩 Maret Dana Dilimli Balkan Sucuk 100 g 59,50 TL
🥙 Sarp Et Dana Döner 500 g 209 TL

BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025: BİM’e termoslu piknik çantası, bambu çamaşır sepeti geliyor! 11 Nisan BİM kataloğu

🧈 Çatalkaya Yemeklik Dana Yağı 270 g 79 TL
🍗 Banvit Piliç Schnitzel 1000 g 109 TL
🍖 Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 g 119 TL
🐔 As Piliç Bütün Piliç 1 kg 69,90 TL
🍗 Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı 1000 g 175 TL
🧀 Aknaz Lor Peyniri 1000 g 59,50 TL
🧀 Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL
🧀 Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 269 TL

🧹 Temizlik Ürünleri

🧹 Esnek Saplı Mop 249 TL
🧹 Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL
🧽 Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL
🧽 Toz Alma Aparatı 69 TL
🧹 Yedek Mop Çeşitleri 35 TL
🧺 Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL
🪑 Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL
🧽 Saplı Faraşlı Fırça 75 TL
🧽 Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 75 TL
🚽 Tuvalet Fırçası Çeşitleri 33,50 TL
🧻 Yedekli Wc Kağıtlık ve Banyo Seti 549 TL
🗑️ Pedallı Çöp Kovası 5L 209 TL
🚽 Paslanmaz Tuvalet Fırçası 99 TL

🍽️ Mutfak Ürünleri

🍶 Lav Kapaklı Sürahi 1400 cc 129 TL
🥤 Çift Renkli Desenli Bardak 280 cc 3'lü 119 TL
🥣 3'lü Odin Renkli Çerezlik 129 TL
🥤 6'lı Gaia Meşrubat Bardağı 239 TL
🥤 Paşabahçe Gaia Su Bardağı 270 cc 6'lı 229 TL
🍽️ 2'li Invitation Oval Tabak 85 TL
🐟 Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 26cm 89 TL
⭐ Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 17,5cm 119 TL
🥤 Pipetli Köşeli Kulplu Bardak 350 ml 129 TL
🍳 Emaye Tava/Sahan Seti 499 TL
🫙 3'lü Emaye Baharatlık 599 TL
🍽️ Emaye Sunum Tepsisi 25cm 159 TL
🍴 Kaşık Çatal Seti 18/10 Kalite 18 Parça 499 TL

BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025: BİM’e termoslu piknik çantası, bambu çamaşır sepeti geliyor! 11 Nisan BİM kataloğu

🍪 Atıştırmalık ve Tatlı

🍪 Ülker Finger Bisküvi 750 g 75 TL
🍫 Eti Burçak Kakaolu Kremalı Bisküvi 246 g 47,50 TL
🍪 Ülker Çokoprens 3'lü Lokmalık 243 g 36 TL
🌰 Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 300 g 45 TL

BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025: BİM’e termoslu piknik çantası, bambu çamaşır sepeti geliyor! 11 Nisan BİM kataloğu

🍫 Oslo Kakaolu Kutu Gofret 900 g 79 TL
🌰 Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 g 109 TL
🥜 Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 175 TL
🥜 Fellas Kuruyemiş Bar 69,50 TL
🌾 Potamya Baklagil Cipsi 25 TL
🍪 Onefis Kurabiye Çeşitleri 65 TL