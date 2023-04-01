RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekli olana en az 9.144 TL yatacak! EYT'liye 701 TL MAAŞ FARKI! Prim %7.5'e indi! EYT (4/A, 4/B, 4/C)

Emekli olana en az 9.144 TL yatacak! EYT'liye 701 TL MAAŞ FARKI! Prim %7.5'e indi! EYT (4/A, 4/B, 4/C)

EYT'liler için kazanç ayı geldi, çattı. Mart ayında başvuru yapanların emekli aylıkları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. Emekli olan EYT'liler en az 7 bin 500 lira maaş, yılda 4 bin lira ikramiye ve 3 yıl için 10 bin liraya varan promosyon gibi birden fazla kazanca sahip olacak. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte Nisan ayı maaş tablosu haberimizde.

takvim.com.tr
01.04.2023 12:27 - Son Güncelleme: 01.04.2023 12:27
Emekli olana en az 9.144 TL yatacak! EYT’liye 701 TL MAAŞ FARKI! Prim %7.5’e indi! EYT 4/A, 4/B, 4/C 1 NİSAN 2023 maaş TABLOSU!

EYT'linin maaş günü için geri sayım sona erdi. 1 Nisan'dan itibaren EYT'linin emekli maaşları bağlanacak. Çalışmaya devam edenlerin ise primi yüzde 15'ten 7.5'e inecek. Aynı maaşla devam edilse dahi net ücret en az 638 TL artacak. Emekli olanların da maaşlarında büyük artışlar yaşanacak. Peki, EYT'liler kaç TL maaş alacak? Emekliler, çalışanlar ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar ve maaş tablosu haberimizde!

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Emekli olana en az 9.144 TL yatacak! EYT’liye 701 TL MAAŞ FARKI! Prim %7.5’e indi! EYT 4/A, 4/B, 4/C 1 NİSAN 2023 maaş TABLOSU!

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerden emeklilik için başvuranların sayısı 1.5 milyonu aştı.

Emekli olana en az 9.144 TL yatacak! EYT’liye 701 TL MAAŞ FARKI! Prim %7.5’e indi! EYT 4/A, 4/B, 4/C 1 NİSAN 2023 maaş TABLOSU!

1 Nisan itibariyle maaş imkanı için bugün çok sayıda başvuru bekleniyor. Başvurusunu yapan en az 9 bin 500 lira avantaj sağlayacak. Peki kimler hangi avantajları sağlayacak. Kimler henüz başvuru yapmadı? İşte detayları...

Emekli olana en az 9.144 TL yatacak! EYT’liye 701 TL MAAŞ FARKI! Prim %7.5’e indi! EYT 4/A, 4/B, 4/C 1 NİSAN 2023 maaş TABLOSU!

Milyonlarca EYT'li emeklilik için başvurusunu yaptı, maaş ve ikramiye için gün sayıyor. 1 Nisan itibariyle maaş almak için en geç bugün başvuruyu yapmış olmak gerekiyor. Halen başvuranların sayısı 1.5 milyonu aştı.

Emekli olana en az 9.144 TL yatacak! EYT’liye 701 TL MAAŞ FARKI! Prim %7.5’e indi! EYT 4/A, 4/B, 4/C 1 NİSAN 2023 maaş TABLOSU!

Pek çok işyerinin işe devam edecek EYT'liler için giriş çıkış işlemini son günlere bırakması nedeniyle bugün önemli sayıda başvuru bekleniyor.

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