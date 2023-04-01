Emekli olana en az 9.144 TL yatacak! EYT'liye 701 TL MAAŞ FARKI! Prim %7.5'e indi! EYT (4/A, 4/B, 4/C)
EYT'liler için kazanç ayı geldi, çattı. Mart ayında başvuru yapanların emekli aylıkları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. Emekli olan EYT'liler en az 7 bin 500 lira maaş, yılda 4 bin lira ikramiye ve 3 yıl için 10 bin liraya varan promosyon gibi birden fazla kazanca sahip olacak. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte Nisan ayı maaş tablosu haberimizde.
01.04.2023 12:27 - Son Güncelleme: 01.04.2023 12:27
EYT'linin maaş günü için geri sayım sona erdi. 1 Nisan'dan itibaren EYT'linin emekli maaşları bağlanacak. Çalışmaya devam edenlerin ise primi yüzde 15'ten 7.5'e inecek. Aynı maaşla devam edilse dahi net ücret en az 638 TL artacak. Emekli olanların da maaşlarında büyük artışlar yaşanacak. Peki, EYT'liler kaç TL maaş alacak? Emekliler, çalışanlar ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar ve maaş tablosu haberimizde!