Emekli olana en az 9.144 TL yatacak! EYT'liye 701 TL MAAŞ FARKI! Prim %7.5'e indi! EYT (4/A, 4/B, 4/C)

EYT'linin maaş günü için geri sayım sona erdi. 1 Nisan'dan itibaren EYT'linin emekli maaşları bağlanacak. Çalışmaya devam edenlerin ise primi yüzde 15'ten 7.5'e inecek. Aynı maaşla devam edilse dahi net ücret en az 638 TL artacak. Emekli olanların da maaşlarında büyük artışlar yaşanacak. Peki, EYT'liler kaç TL maaş alacak? Emekliler, çalışanlar ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar ve maaş tablosu haberimizde!