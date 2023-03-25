Promosyonda 2.000 TL’lik güncelleme! 12.000,13.000,14.500 TL iddiası! İş Bankası, ING, Halkbank, Garanti....

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA 2 BİN TL ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 22 Mart'ta yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi konusunda çalışmalarını sürdüğünü belirtmişti. Açıklamadan saatler sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında 5.500 TL olan en düşük emekli aylığını 2 bin TL artırarak 7.500 yaptıklarını duyurdu. Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişmenin ardından gözler asgari ücrete ara zam konusuna çevrildi.