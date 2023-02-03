EYT Meclis'ten geçti mi, şartlar neler? Ve tarih belli oldu! Kademeli emeklilik tablosu, prim gün sayısı, staj...
YAŞA TAKILANLAR 1 SAAT ÖNCE SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bugün kritik gün. Hafta başında taslak milletvekillerinin imzasına açılmış ardından da yasa teklifi olarak TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Gözler şimdi bugün TBMM'de! Belirlenen takvim doğrultusunda teklif bugün Komisyon'da görüşüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Bülen Turan, " Plan ve bütçe komisyonu EYT gündemiyle ilgili bugün çalışmalara başladı. Bugün komisyon çalışmalarının bitmesini öngörüyoruz. Nihayetinde tüm gündemin önüne alarak haftaya Salı genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz." dedi. İşte detaylar...
EYT'DE SON DURUM 2023! EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. EYT yasası bugün (2 Şubat) Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Bu noktada 'Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklileri kademeli emeklilik, EYT şartları ve prim gün sayısı, staj, askerlik ve doğum borçlanması, kıdem tazminatına ilişkin araştırmalar sıklaşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir.'' dedi. Peki EYT Meclis'ten geçti mi, şartlar neler? İşte sıcak gelişmeler...
VE BELLİ OLDU! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAAŞLAR'IN NE ZAMAN YATACAĞINI AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT hakkında, "EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis'e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
EYT'DE SON DURUM!
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenlemede kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülen Turan, " Plan ve bütçe komisyonu EYT gündemiyle ilgili bugün çalışmalara başladı. Bugün komisyon çalışmalarının bitmesini öngörüyoruz. Nihayetinde tüm gündemin önüne alarak haftaya Salı genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz." dedi.
EYT SON DURUM: EYT kanun teklifi Komisyon'dan geçti
4 maddeden oluşan kanun teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi, süreç içeresinde de yaklaşık 5 milyon kişinin EYT düzenlemesinden faydalanması bekleniyor. Komisyonda görüşmeler sürüyor.
EYT PRİM GÜN SAYISI NEDİR?
EYT prim gün sayısı sigrota giriş yılına göre değişkenlik gösteriyor. EYT prim gün sayıları 5 bin ve 5.975 arasında değişkenlik gösteriyor.