2023 Jandarma maaş promosyonları ne zaman, ne kadar, kaç TL verilecek? Jandarma promosyon anlaşması son dakika son durum! JGK subay, astsubay...
Jandarma 2023 promosyonu ne kadar, 26 bin TL mi olacak, anlaşma sağlandı mı merakla araştırılmaya başlandı. Bir süredir gündemde olan konuya ilişkin yeni gelişmeler var mı öğrenmek isteyenler sıklıkla internet arama motorlarında son dakika son durumu sorguluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından polislere 27 bin TL promosyon ödemesi yapıldı. Peki jandarma Genel Komutanlığı promosyon ödemelerinde son durum ne?
Jandarma promosyon anlaşmasında son durum ne merak ediliyor. Kamu kurumları ve bankalar arasında promosyon sözleşmeleri yapılırken gözler JGK promosyonlarına çevrildi. Bu noktada ''2023 Jandarma maaş promosyonları ne zaman, ne kadar, kaç TL verilecek?'' sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte jandarma promosyon ödemeleriyle ilgili son gelişmeler...
JANDARMA PROMOSYON ALACAK MI?
MSB bünyesinde bulunan TSK personeline 26 bin TL promosyon verilmiş, açıklamada ise "Maaş/ücret ödemelerine ilişkin bankacılık hizmetleri ve personele ödenecek promosyona ilişkin olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile 1 Ocak 2023 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanmak üzere protokol imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, TSK personeline 3 yıl için tek seferde 26 bin lira toplu promosyon tutarının Ocak 2023'te yatırılması kararlaştırılmıştı." ifadelerini paylaşmıştı.