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Haberler Ekonomi 2023 Jandarma maaş promosyonları ne zaman, ne kadar, kaç TL verilecek? Jandarma promosyon anlaşması son dakika son durum! JGK subay, astsubay...

2023 Jandarma maaş promosyonları ne zaman, ne kadar, kaç TL verilecek? Jandarma promosyon anlaşması son dakika son durum! JGK subay, astsubay...

Jandarma 2023 promosyonu ne kadar, 26 bin TL mi olacak, anlaşma sağlandı mı merakla araştırılmaya başlandı. Bir süredir gündemde olan konuya ilişkin yeni gelişmeler var mı öğrenmek isteyenler sıklıkla internet arama motorlarında son dakika son durumu sorguluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından polislere 27 bin TL promosyon ödemesi yapıldı. Peki jandarma Genel Komutanlığı promosyon ödemelerinde son durum ne?

03.02.2023 10:26 - Son Güncelleme: 03.02.2023 10:26
2023 Jandarma maaş promosyonları ne zaman, ne kadar, kaç TL verilecek? Jandarma promosyon anlaşması son dakika son durum! JGK subay, astsubay...

Jandarma promosyon anlaşmasında son durum ne merak ediliyor. Kamu kurumları ve bankalar arasında promosyon sözleşmeleri yapılırken gözler JGK promosyonlarına çevrildi. Bu noktada ''2023 Jandarma maaş promosyonları ne zaman, ne kadar, kaç TL verilecek?'' sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte jandarma promosyon ödemeleriyle ilgili son gelişmeler...

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2023 Jandarma maaş promosyonları ne zaman, ne kadar, kaç TL verilecek? Jandarma promosyon anlaşması son dakika son durum! JGK subay, astsubay...

JANDARMA PROMOSYONU VERİLECEK Mİ, NE ZAMAN, NE KADAR, KAÇ TL?

Jandarma promosyonu bu yıl 3 yıllığına yenilenecek. Böylelikle kurum personeli 3 yıllık promosyonu peşin olarak alacak.

2023 Jandarma maaş promosyonları ne zaman, ne kadar, kaç TL verilecek? Jandarma promosyon anlaşması son dakika son durum! JGK subay, astsubay...

26 bin TL olarak iddia edilen Jandarma maaş promosyonunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

2023 Jandarma maaş promosyonları ne zaman, ne kadar, kaç TL verilecek? Jandarma promosyon anlaşması son dakika son durum! JGK subay, astsubay...

JANDARMA PROMOSYON ALACAK MI?

MSB bünyesinde bulunan TSK personeline 26 bin TL promosyon verilmiş, açıklamada ise "Maaş/ücret ödemelerine ilişkin bankacılık hizmetleri ve personele ödenecek promosyona ilişkin olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile 1 Ocak 2023 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanmak üzere protokol imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, TSK personeline 3 yıl için tek seferde 26 bin lira toplu promosyon tutarının Ocak 2023'te yatırılması kararlaştırılmıştı." ifadelerini paylaşmıştı.

2023 Jandarma maaş promosyonları ne zaman, ne kadar, kaç TL verilecek? Jandarma promosyon anlaşması son dakika son durum! JGK subay, astsubay...

TSK personeli sonrası jandarma personeli de promosyon haberi bekliyor. Jandarma personelleri 30 bin TL'ye varan promosyon ödemesi talebinde bulunmuştu, anlaşma henüz sağlanamamıştı.

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