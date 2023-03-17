Promosyona EYT zammı! Emekliye 10.000 TL, tutarlarda artış olabilir: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olmak üzere emeklilere 10 bin liraya varan ödeme yolu açıldı. İlk maaşlar ödenene kadar tutarlarda daha da artış beklentisi var. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ödemeler nasıl alınacak? Takvim.com.tr merak edilen tüm detayları sizler için derledi.
17.03.2023 06:59 - Son Güncelleme: 17.03.2023 06:59
EYT'lilerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emekli aylığıyla birlikte promosyon yolu da açılıyor.
Promosyon için başvuranların elde edeceği kazanç 10 bin liraya kadar çıktı. EYT'lileri çekmek isteyen bankaların tutarları daha da yükseltmesi bekleniyor.