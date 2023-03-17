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Promosyona EYT zammı! Emekliye 10.000 TL, tutarlarda artış olabilir: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olmak üzere emeklilere 10 bin liraya varan ödeme yolu açıldı. İlk maaşlar ödenene kadar tutarlarda daha da artış beklentisi var. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ödemeler nasıl alınacak? Takvim.com.tr merak edilen tüm detayları sizler için derledi.

Çığıl Ön Yener
Takvim
17.03.2023 06:59 - Son Güncelleme: 17.03.2023 06:59
Promosyona EYT zammı! Emekliye 10.000 TL, tutarlarda artış olabilir: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT'lilerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emekli aylığıyla birlikte promosyon yolu da açılıyor.

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Promosyona EYT zammı! Emekliye 10.000 TL, tutarlarda artış olabilir: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını da seçebilen emekliler, 3 yıllık taahhüdün ardından promosyonunu alabiliyor.

Promosyona EYT zammı! Emekliye 10.000 TL, tutarlarda artış olabilir: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT'lilerin gözü promosyona çevrilirken, bankaların bu alandaki yarışı da hızlandı.

Promosyona EYT zammı! Emekliye 10.000 TL, tutarlarda artış olabilir: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Promosyon için başvuranların elde edeceği kazanç 10 bin liraya kadar çıktı. EYT'lileri çekmek isteyen bankaların tutarları daha da yükseltmesi bekleniyor.

Promosyona EYT zammı! Emekliye 10.000 TL, tutarlarda artış olabilir: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT'lilere ilk emekli maaşları Nisan ayında ödeneceğinden, kampanya yarışındaki hareketliliğin önümüzdeki ay da süreceği beklentisi bulunuyor.

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