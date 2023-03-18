14.6 milyon kişi kıskaçta! SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT'liye 90+25 formülü! Liste liste paylaşıldı!
Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi olarak nitelendirilen Borç Yapılandırma Paketi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Son olarak, SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Part-time çalışanlar eksik günlerini tamamlayabilecek. Son 1 yıllık isteğe bağlı borçları da yapılandırma kapsamında ödenebilecek. İşte detaylar.
18.03.2023 11:41 - Son Güncelleme: 18.03.2023 11:41
Yapılandırma fırsatı hakkında aramalar hız kazandı. SGK tarafından yapılandırmanın avantajları açıklandı. Part time çalışan vatandaşlar eksik günlerini tamamlayabilecek. Son 1 senelik isteğe bağlı borçlar da yapılandırma kapsamında ödenebilecek. EYT'lilere ise "90+25" formülü ile büyük kolaylık sağlanacak. Peki, 7440 SGK, Bağkur yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler haberimizde!
SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Part-time çalışanlar eksik günlerini tamamlayabilecek.
Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek.