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Haberler Ekonomi 14.6 milyon kişi kıskaçta! SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT'liye 90+25 formülü! Liste liste paylaşıldı!

14.6 milyon kişi kıskaçta! SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT'liye 90+25 formülü! Liste liste paylaşıldı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi olarak nitelendirilen Borç Yapılandırma Paketi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Son olarak, SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Part-time çalışanlar eksik günlerini tamamlayabilecek. Son 1 yıllık isteğe bağlı borçları da yapılandırma kapsamında ödenebilecek. İşte detaylar.

takvim.com.tr
18.03.2023 11:41 - Son Güncelleme: 18.03.2023 11:41
14.6 milyon kişi kıskaçta! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT’liye 90+25 formülü! Liste liste paylaşıldı!

Yapılandırma fırsatı hakkında aramalar hız kazandı. SGK tarafından yapılandırmanın avantajları açıklandı. Part time çalışan vatandaşlar eksik günlerini tamamlayabilecek. Son 1 senelik isteğe bağlı borçlar da yapılandırma kapsamında ödenebilecek. EYT'lilere ise "90+25" formülü ile büyük kolaylık sağlanacak. Peki, 7440 SGK, Bağkur yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler haberimizde!

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14.6 milyon kişi kıskaçta! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT’liye 90+25 formülü! Liste liste paylaşıldı!

SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Part-time çalışanlar eksik günlerini tamamlayabilecek.

EYT'DE SON DURUM | VİDEO

14.6 milyon kişi kıskaçta! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT’liye 90+25 formülü! Liste liste paylaşıldı!

Son 1 yıllık isteğe bağlı borçları da yapılandırma kapsamında ödenebilecek...

14.6 milyon kişi kıskaçta! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT’liye 90+25 formülü! Liste liste paylaşıldı!

Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14.6 milyon kişi, 3.3 milyon işletme yapılandırma hakkından yararlanabilecek.

14.6 milyon kişi kıskaçta! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT’liye 90+25 formülü! Liste liste paylaşıldı!

Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek.

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