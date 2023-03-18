14.6 milyon kişi kıskaçta! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT’liye 90+25 formülü! Liste liste paylaşıldı!

Yapılandırma fırsatı hakkında aramalar hız kazandı. SGK tarafından yapılandırmanın avantajları açıklandı. Part time çalışan vatandaşlar eksik günlerini tamamlayabilecek. Son 1 senelik isteğe bağlı borçlar da yapılandırma kapsamında ödenebilecek. EYT'lilere ise "90+25" formülü ile büyük kolaylık sağlanacak. Peki, 7440 SGK, Bağkur yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler haberimizde!