Promosyon zammı havada uçuşuyor duyan ATM'ye seğirtti! Yeşil tik yandığında 3 gün içinde... 5 bin eksik değil! SSK, Bağkur emekliye 15.000 TL ödeme yapılacak!
Bankaların emekli müşteri yarışı sürüyor. Rekabet promosyon tutarını da yükseltiyor. Bu yılın son kampanyalarında emeklilere 10.000 liraya varan promosyon imkanı bulunuyor. Ek ödemelerle bu miktarlar artışa geçiyor. Emekliler yeni ödeme miktarları hakkında araştırmalara başladı. Peki, en yüksek promosyon ödemsini yapan hangi banka? İşte detaylar...
Emekli promosyon ödemeleri bağlamında bankalar yarış içerisine girdi. Milyonlarca emekliyi kapmak için kampanyalar havada uçuşuyor. Bu anlamda bankalar tarafından yeni ödeme miktarları açıklandı. En yüksek promosyon veren banka hangisi? Sorusu cevap buldu. İşte detaylar...
Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Ekim ayı kampanyaları yenilenen bankalar belli oldu. Promosyon yarışında bankalar 7.500 TL'ye veren promosyonu müşterilerine veriyor. İşte banka banka emekli promosyonu ücretleri ve promosyon verilme tarihleri.
İŞ BANKASI
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.