Çalıştıkları yıl, aylık kazanç, çalışma süresi... Bu EYT'lilere yüksek maaş çıkacak! Kişiye özel 4 kritik MAAŞ hesabı: EYT'de yepyeni algoritma! 5000 prim+ 2000, 2001, 2007, 2008 sigorta girişi!

Milyonlarca kişi EYT'liler için emeklilik düzenlemesini büyük bir merakla bekliyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Peki, EYT'liler emeklilikte kaç TL maaş alacak? İşte kişiye özel hesaplama formülü!