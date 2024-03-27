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Emekliye destek yağmuru: Özel indirim ve kampanyalar için düğmeye basıldı! Gıda, giyim, ulaşım...

Emekli Yılı ilan edilen 2024'te emeklilerin hayatını rahatlatacak özel kampanyalar için düğmeye basıldı. Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona kadar pek çok alanda indirimler devreye alınıyor.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 07:06 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:06
Emekliye destek yağmuru: Özel indirim ve kampanyalar için düğmeye basıldı! Gıda, giyim, ulaşım... 1

2024 yılını 'Emekli Yılı' ilan eden, yılbaşında maaşlara yüzde 49.25 zam yapan, bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran hükümet, özel indirim kampanyalarıyla da emekliyi rahatlatmayı amaçlıyor.

Emekliye destek yağmuru: Özel indirim ve kampanyalar için düğmeye basıldı! Gıda, giyim, ulaşım... 2

Önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın müjdesini verdiği PTT'den Tarım Kredi'ye, Türk Hava Yolları'ndan demir yollarına, GSM operatörlerinden zincir marketler ve giyim mağazalarına kadar birçok kurumun başlatacağı indirim kampanyalarının detayları yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Emekliye destek yağmuru: Özel indirim ve kampanyalar için düğmeye basıldı! Gıda, giyim, ulaşım... 3

İlk adımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı kurumlarda indirimler art arda yürürlüğe girecek. Tarım Kredi Kooperatifleri de emeklilere özel indirim kartları çıkarmayı planlıyor. İşte detaylar…

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