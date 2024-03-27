Emekliye destek yağmuru: Özel indirim ve kampanyalar için düğmeye basıldı! Gıda, giyim, ulaşım...

1 2024 yılını 'Emekli Yılı' ilan eden, yılbaşında maaşlara yüzde 49.25 zam yapan, bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran hükümet, özel indirim kampanyalarıyla da emekliyi rahatlatmayı amaçlıyor.

2 Önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın müjdesini verdiği PTT'den Tarım Kredi'ye, Türk Hava Yolları'ndan demir yollarına, GSM operatörlerinden zincir marketler ve giyim mağazalarına kadar birçok kurumun başlatacağı indirim kampanyalarının detayları yavaş yavaş netleşmeye başladı.