EMEKLİYE ÇİFT MAAŞ ÇİFT PROMOSYON | İki maaş alana en az 21 bin 704 TL! Kimler yararlanabilir?

Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatı, belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş hakkı tanıyor. Hatta çalışmaya devam edenler üç maaş birden alabiliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük emekli aylığı ödemesinde yapılan artış, bu ödemelere de yansırken, promosyon ödemesi de ikiye çıkarılabiliyor. İkramiyede ise farklı uygulama söz konusu. İşte merak edilen soruların yanıtları...
EMEKLİYİM, VEFAT EDEN EŞİMDEN MAAŞ ALMAM İÇİN NE GEREKİYOR?
Bir sigortalı vefat ettiğinde eğer sigortalılık süresi uygunsa eşine aylık bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Dul kalan eşin çalışıp çalışmaması, emekli olup olmaması da aylık bağlanmasını etkilemiyor.
Fakat kişi emekli ya da çalışıyor ise bağlanacak aylığın oranı düşüyor. Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, vefat eden eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor. Eğer dul kalan eş çalışan ya da emekli ise, vefat eden eşinin aylığının yüzde 50'si bağlanıyor. Maaş alma şartlarını karşılayan çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda pay ediliyor.
EŞTEN AYLIK BAĞLANMASI İÇİN NE KADAR PRİM GEREKİYOR?
Vefat eden sigortalılar belli bir prim tutarını tamamlanmışsa aylıkları hak sahibi yakınlarına bağlanıyor. Burada en az bin 800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.
EMEKLİ OLAN VE EŞİNİN AYLIĞI ALAN BİR KİŞİYE EN AZ NE KADAR ÖDENİYOR?
En düşük emekli aylığı ödemesi 14 bin 469 liraya çıktı. Eşi vefat edene ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 7 bin 234 lira 50 kuruştan, yüzde 75 ise 10 bin 851 lira 75 kuruştan az aylık ödemesi yapılamıyor. Hem emekli aylığı hem eşinden maaş alan bir kişiye alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında en az 21 bin 703 lira 50 kuruş (14.469 + 7.234,50 TL) ödeniyor.
NE KADAR PROMOSYON ALINABİLİYOR?
Bankaların mevcut kampanyalarına göre, aylığı 10 bin liranın altında olanlar 5 bin-20 bin lira, 10 bin ile 14 bin 999 lira arasında olanlar 8 bin- 23 bin lira, 15 bin ile 19 bin 999 lira arasında olanlar 10 bin-25 bin lira, 20 bin lira üzeri aylığı olanlar da 12 bin-27 bin lira arasında promosyon alabiliyor.
PROMOSYON NASIL ARTIRILABİLİYOR? KİMLER ÇİFT ÖDEME ALABİLİYOR?
İki ayrı dosyadan aylık alanlar farklı bankalardan ayrı ayrı başvurursa iki promosyondan yararlanabiliyor. İki aylığın da aynı bankadan alınması halinde ise tek promosyon veriliyor. Bu durumda promosyonun tutarı aylıkların toplamına göre hesaplanıyor.
Örneğin; kendi emekliliğinden 15 bin lira aylık alan, eşinden de 9 bin 500 lira ölüm aylığı bulunan kişiye, iki ödeme de aynı bankadan yatırılıyorsa, 24 bin 500 liranın olduğu maaş dilimi üzerinden en az 12 bin lira tutarında promosyon verilmesi söz konusu olabiliyor. Kişi eğer bu ödemeleri ayrı bankadan alırsa kendi aylığı için en az 10 bin, ölüm aylığı için en az 5 bin lira olmak üzere en az 15 bin lira promosyondan yararlanabilecek. Bu tutar seçtiği bankaya göre daha da artabilecek.
İKRAMİYEDEN NASIL YARARLANILIR?
Emekliler ve aylık bağlanan hak sahibi emekli yakınları yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinden de yararlanıyor. Yılda iki kez ikramiye alabiliyor. Ancak her dosya için ayrı ayrı olarak değil, en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden bayram ikramiyesi ödeniyor.
Halen bayram ikramiyesi emeklilerde 3 bin, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 2 bin 250, yüzde 50 olanda bin 500, yüzde 25 olanda 750 lira. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye bayram başına emekli aylığı kapsamında 3 bin lira ödeniyor. Bu kişi Ramazan Bayramı öncesi 3 bin, Kurban Bayramı öncesi 3 bin lira olmak üzere yıllık 6 bin lira alıyor. İkramiyede bu yıl tutarlarda bir artış da bekleniyor. Bu artışa göre ödemeler yeniden hesaplanacak.