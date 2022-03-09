25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor! 36 ay vade ve kolay ödeme jesti! Ayda 197,81 TL ödeyerek... Halkbank ve Ziraat Bankası ezber bozdu!
2 banka harekete geçti ve duyuru yapıldı. Halkbank ve ya Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler artık kolay ödeme yapabilecek. Kredi aldıktan sonra nasıl ödeyeceklerini düşünenler için Halkbank ve ya Ziraat Bankası jest yaptı. Buna göre Halkbak'ta 10 bin TL'ye kadar verilen ihtiyaç kredilerinde faiz oranı % 1,71'de tutulurken, Ziraat Bankası'nda 25.000 TL'ye kadar verilen ihtyaç kredilerinde faiz oranı ise % 1,79'da tutuldu. Geri öderken zorlanmamak için de 36 ay vade ile ayda cüzi miktarda taksit ödemesi yapabilirsiniz. İşte başvuru yolları...
Halkbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi almak isteyenler için duyuru yaptı. Buna göre 36 vade ile 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alınabilecek. Ziraat Bankası tarafından açıklamada 1.000 TL'den 25.000 TL'ye kadar çekilen ihtiyaç kredisi için 36 ay vade imkanı sunulacağı ve faiz oranının da % 1,79 olacağı belirtildi. Halkbank'tan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere de % 1,71 faiz oranı uygulanacak. İhtiyaçlarını ertelemek istemeyenler için duyurulan açıklamada geri ödeme kolaylığına da yer verildi. Buna göre kredilerinizi geri öderken aylık taksitler halinde 200 TL gibi miktarlar ile ödeyebileceksiniz. Bu miktar çektiğiniz tutara göre değişmektedir. İşte detaylar...
HALBANK 5, 7, 10 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ VERİYOR
Halkbank en az 1.000 en fazla 10.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. İhtiyaç kredisini almak isteyenler 36 ay vade imkanını kullanabilecek. Halkbank faiz oranını da % 1,71 olarak duyurdu. Örnek hesaplama da şöyle...
Halkbank'tan 5 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isterseniz geri ödemesini aylık 197,81 TL olarak yaparsınız. (Örnek hesaplama görseldeki gibidir)
ZİRAAT BANKASI'NDAN 25 BİN TL'YE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİ
Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.