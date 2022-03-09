25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor! 36 ay vade ve kolay ödeme jesti! Ayda 197,81 TL ödeyerek... Halkbank ve Ziraat Bankası ezber bozdu!

Halkbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi almak isteyenler için duyuru yaptı. Buna göre 36 vade ile 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alınabilecek. Ziraat Bankası tarafından açıklamada 1.000 TL'den 25.000 TL'ye kadar çekilen ihtiyaç kredisi için 36 ay vade imkanı sunulacağı ve faiz oranının da % 1,79 olacağı belirtildi. Halkbank'tan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere de % 1,71 faiz oranı uygulanacak. İhtiyaçlarını ertelemek istemeyenler için duyurulan açıklamada geri ödeme kolaylığına da yer verildi. Buna göre kredilerinizi geri öderken aylık taksitler halinde 200 TL gibi miktarlar ile ödeyebileceksiniz. Bu miktar çektiğiniz tutara göre değişmektedir. İşte detaylar...