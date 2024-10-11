Primi tamamla tazminatı al | 8 Eylül 1999’u kaçıranlar dikkat! Kıdem için en az kaç gün çalışmış olmak gerekiyor?

Çalışanların en büyük güvencelerinden biri olan kıdem tazminatını sadece işten çıkartılanlar değil, bazı hallerde kendi isteğiyle ayrılanlar da alabiliyor.
Bu kapsamda da emeklilik, haklı fesih, erkeklerin askerlik, kadınların evlilik nedeniyle işten ayrılmaları bulunuyor. Yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getirenlere kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı ödeniyor. Burada gerekli olan prim gün sayısı ilk işe giriş tarihine göre değişiyor.
BAŞLANGICA GÖRE FARKLI
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlardan ilk işe başlangıç tarihine göre 5 bin-5 bin 975 prim gününü ve kadınsa 20, erkekse 25 yılı tamamlayanlar EYT düzenlemesi sayesinde yaşa bakılmaksızın emekli olup tazminatını alabiliyor.