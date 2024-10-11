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Primi tamamla tazminatı al | 8 Eylül 1999'u kaçıranlar dikkat! Kıdem için en az kaç gün çalışmış olmak gerekiyor?

Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabiliyor. İlk sigorta tarihine göre kimine 3 bin 600, kimine 4 bin 500 gün prim yetiyor. Kimileri için de yalnızca 4 bin 600-5 bin 400 günü tamamlamak yeterli oluyor...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 07:04
Primi tamamla tazminatı al | 8 Eylül 1999’u kaçıranlar dikkat! Kıdem için en az kaç gün çalışmış olmak gerekiyor?

Çalışanların en büyük güvencelerinden biri olan kıdem tazminatını sadece işten çıkartılanlar değil, bazı hallerde kendi isteğiyle ayrılanlar da alabiliyor.

Primi tamamla tazminatı al | 8 Eylül 1999’u kaçıranlar dikkat! Kıdem için en az kaç gün çalışmış olmak gerekiyor?

Bu kapsamda da emeklilik, haklı fesih, erkeklerin askerlik, kadınların evlilik nedeniyle işten ayrılmaları bulunuyor. Yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getirenlere kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı ödeniyor. Burada gerekli olan prim gün sayısı ilk işe giriş tarihine göre değişiyor.

Primi tamamla tazminatı al | 8 Eylül 1999’u kaçıranlar dikkat! Kıdem için en az kaç gün çalışmış olmak gerekiyor?

BAŞLANGICA GÖRE FARKLI
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlardan ilk işe başlangıç tarihine göre 5 bin-5 bin 975 prim gününü ve kadınsa 20, erkekse 25 yılı tamamlayanlar EYT düzenlemesi sayesinde yaşa bakılmaksızın emekli olup tazminatını alabiliyor.

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