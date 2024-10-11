Faizler düştü: İşte Ziraat Bankası konut kredisi 2 milyon 200 bin TL aylık taksit ödeme planı

Ziraat Bankası, kamu bankaları arasında yer alan ve vatandaşlara çeşitli kredi fırsatları sunan önemli bir finans kurumudur. Banka, resmi web sitesi üzerinden Konut Kredisi için yeni bir hesaplama tablosu yayımladı. Bu tablo, farklı tutarlarda çekilebilecek kredi miktarları için geçerli faiz oranlarını ve aylık taksit planlarını gösteriyor.

Kredi Hesaplama Araçları Kredi hesaplama araçları, konut kredisi almak isteyenler için önemli bir kaynak sunuyor. Ancak bu araçlarla yapılan hesaplamaların bağlayıcı olmadığını unutmamak önemlidir.