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Faizler düştü: İşte Ziraat Bankası konut kredisi 2 milyon 200 bin TL aylık taksit ödeme planı

Ev fiyatlarının yanı sıra kiraların da hızlı bir şekilde artış gösterdiği bu dönemde, vatandaşlar ev sahibi olma yoluna daha fazla yöneliyor. Ancak, hem <strong>ev fiyatlarının</strong> hem de <strong>kredi faiz oranlarının</strong> artması, ev almak isteyenleri detaylı bir araştırma yapmaya yönlendiriyor.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 10:40 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 10:41
Faizler düştü: İşte Ziraat Bankası konut kredisi 2 milyon 200 bin TL aylık taksit ödeme planı

Ziraat Bankası, kamu bankaları arasında yer alan ve vatandaşlara çeşitli kredi fırsatları sunan önemli bir finans kurumudur. Banka, resmi web sitesi üzerinden Konut Kredisi için yeni bir hesaplama tablosu yayımladı. Bu tablo, farklı tutarlarda çekilebilecek kredi miktarları için geçerli faiz oranlarını ve aylık taksit planlarını gösteriyor.

Faizler düştü: İşte Ziraat Bankası konut kredisi 2 milyon 200 bin TL aylık taksit ödeme planı

Kredi Hesaplama Araçları

Kredi hesaplama araçları, konut kredisi almak isteyenler için önemli bir kaynak sunuyor. Ancak bu araçlarla yapılan hesaplamaların bağlayıcı olmadığını unutmamak önemlidir.

Faizler düştü: İşte Ziraat Bankası konut kredisi 2 milyon 200 bin TL aylık taksit ödeme planı

Vatandaşlar, konut kredisi hakkında daha detaylı bilgi almak için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesine başvurabilirler. Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyenler için çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor.

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