İş kurana 125 bin TL destek! Genç girişimcilere hem vergi hem prim avantajı: Kimler yararlanıyor?

Girişimci gençlerin iş kurması devlet tarafından destekleniyor. Bu kapsamda vergi ve prim kolaylıkları öne çıkıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası girişimciler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor.

YILDAN YILA ARTACAK

2024 yılında elde edilen kazançlar için 2025 yılında vergi ödenmesi gerekiyor. Genç girişimcilerin 2024 yılında elde edecekleri kazançların 230 bin liraya kadar kısmı vergiden istisna edilecek. Normalde bu tutarda kazanç için 40 bin 500 lira vergi vermesi gerekir iken, genç girişimciler bu tutarı ödemeyecek. Vergi istisnası uygulaması üç yıl boyunca devam edecek.