Primi eksik olana EYT'de yeni şans! 1999-2000 sigorta girişi olanlar emekliliğe 1 kala EYT listesine girecek! SSK, Bağkur'luya borçlanma + İHYA müjdesi! 1 senelik staj süreleri...
EYT'yi prim eksiğinden dolayı kaçıran kesim emeklilik haklarından yararlanmak için alternatif yollara başvuruyor. Eksik prim ödemesi olanlar gerekli prim sürelerini tamamlamaya çalışıyor. Bu süreçte çeşitli avantajlar sunulmaktadır. Bunlar arasında borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanları yer alıyor. Ancak başvurularla ilgili belirli kriterler de aranıyor. Peki, primi nasıl tamamlayabiliriz? İşte tüm detaylar haberimizde...
23.05.2023 20:01 - Son Güncelleme: 23.05.2023 20:01
Primi eksik olanlar EYT'den yararlanma imkanlarını araştırıyor. 3 yöntemle primler kolaylıkla tamamlanabiliyor. Bunlar; borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta olarak karşımıza çıkıyor. İşte merak edilenler!
EYT'lilerin çoğunluğu emeklilik işlemlerini başlatırken, pek çok kişi de eksik primini tamamlamaya çalışıyor.
EYT'liler çalışarak bu süreleri tamamlayabileceği gibi, borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanlarını da değerlendirebiliyor.