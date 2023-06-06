Hem maaşlar hem ikramiyeler erken yatacak! EMEKLİYE BAYRAM MÜJDESİ! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne zaman maaş alacak?
Tüm emeklilere Kurban Bayramı öncesinde hem erken maaş hem ikramiye müjdesi verilmesi için düğmeye basıldı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne zaman maaş ve ikramiye alacak? İkramiyede artış olacak mı? Burada hangi formüller var? İşte detayları
Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere çifte müjde hazırlığı için kollar sıvandı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi gündemde. Bununla da kalınmayıp, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine erken maaş ödemesi yapılması da planlanıyor.
ERKEN MAAŞ VE İKRAMİYE İMKANI
SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor. Bayram nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.
ÖNE ÇEKİLİYOR
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında "SSK, Bağ-Kur ve EYT'liler… Tabi bütün emeklilerin ikramiye ödemeleri olacak bunların öne çekilmesi söz konusu. 17/21 Haziran yani 5 gün içerisinde SSK'lıların ikramiye alması, Bağ-Kurluların 22 Haziran'da Emekli Sandığı'nın da 23 Haziran'da ikramiyelerini almaları söz konusu olacak.
SSK, Bağ-Kur emeklilerinin cepte olan 15,26 zam oranın üzerine haziran ayı enflasyon farkı eklenecek bunu yanında refah payı eklenecek. Taban maaşın 10 bin TL'ye çıkarılması söz konusu. Ayrıca 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan emekliler için ise yüzd 45'ten başlayarak kademeli bir artış söz konusu olacak." dedi.
İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.