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Hem maaşlar hem ikramiyeler erken yatacak! EMEKLİYE BAYRAM MÜJDESİ! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne zaman maaş alacak?

Tüm emeklilere Kurban Bayramı öncesinde hem erken maaş hem ikramiye müjdesi verilmesi için düğmeye basıldı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne zaman maaş ve ikramiye alacak? İkramiyede artış olacak mı? Burada hangi formüller var? İşte detayları

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
06.06.2023 22:24 - Son Güncelleme: 06.06.2023 22:25
EMEKLİYE BAYRAM MÜJDESİ! Hem maaşlar hem ikramiyeler erken yatacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne zaman maaş alacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere çifte müjde hazırlığı için kollar sıvandı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi gündemde. Bununla da kalınmayıp, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine erken maaş ödemesi yapılması da planlanıyor.

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EMEKLİYE BAYRAM MÜJDESİ! Hem maaşlar hem ikramiyeler erken yatacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne zaman maaş alacak?

ERKEN MAAŞ VE İKRAMİYE İMKANI
SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor. Bayram nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.

EMEKLİYE BAYRAM MÜJDESİ! Hem maaşlar hem ikramiyeler erken yatacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne zaman maaş alacak?

ÖNE ÇEKİLİYOR
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında "SSK, Bağ-Kur ve EYT'liler… Tabi bütün emeklilerin ikramiye ödemeleri olacak bunların öne çekilmesi söz konusu. 17/21 Haziran yani 5 gün içerisinde SSK'lıların ikramiye alması, Bağ-Kurluların 22 Haziran'da Emekli Sandığı'nın da 23 Haziran'da ikramiyelerini almaları söz konusu olacak.

EMEKLİYE BAYRAM MÜJDESİ! Hem maaşlar hem ikramiyeler erken yatacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne zaman maaş alacak?

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin cepte olan 15,26 zam oranın üzerine haziran ayı enflasyon farkı eklenecek bunu yanında refah payı eklenecek. Taban maaşın 10 bin TL'ye çıkarılması söz konusu. Ayrıca 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan emekliler için ise yüzd 45'ten başlayarak kademeli bir artış söz konusu olacak." dedi.

EMEKLİYE BAYRAM MÜJDESİ! Hem maaşlar hem ikramiyeler erken yatacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne zaman maaş alacak?

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

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