KIDEM TAZMİNATINDA HESAP DEĞİŞTİ! Asgari ücretliye yeni tutar! İşte kalem kalem hesaplamalar

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Ocak ayı milyonlarca kişi için gelirlerin artacağı bir ay olacak. Hem özel sektörde hem de kamuda maaşlar artacak. Özel sektördeki zamlı maaşlar işten ayrılan çalışanların alacakları tazminatlara da yansıyacak. Asgari ücret zammı bu ücretle çalışanların alacağı tazminatı yükseltirken, memur maaş katsayısındaki artış da en yüksek tutarı yani tavanı değiştirecek.