KIDEM TAZMİNATINDA HESAP DEĞİŞTİ! Asgari ücretliye yeni tutar! İşte kalem kalem hesaplamalar

Ocak ayında artacak gelirlerle birlikte tazminat hesabı da değişecek. Yeni maaşlar özel sektör çalışanlarının tazminatına yansıyacak. Emekli olan EYT'lilerin, işten ayrılanların eline daha fazla para geçecek. İşte detayları...
Ocak ayı milyonlarca kişi için gelirlerin artacağı bir ay olacak. Hem özel sektörde hem de kamuda maaşlar artacak. Özel sektördeki zamlı maaşlar işten ayrılan çalışanların alacakları tazminatlara da yansıyacak. Asgari ücret zammı bu ücretle çalışanların alacağı tazminatı yükseltirken, memur maaş katsayısındaki artış da en yüksek tutarı yani tavanı değiştirecek.
TEK KESİNTİ VAR
Kıdem tazminatı çalışanların son brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan yıl ile son giydirilmiş brüt ücret çarpılarak tutar bulunuyor. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.
Halen işten ayrılan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 13 bin 415 liradan hesaplanıyor, damga vergisi kesilmiş olarak 13 bin 312 lira ödeniyor.