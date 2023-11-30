Asgari ücret zammı için geri sayım başladı: 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor?

2

İşte Faruk Erdem'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Asgari ücreti biraz yanlış değerlendiriyoruz. Asgari ücret aslında şu; bundan daha az maaş verilemez. İkinci bir cümleyi de ben ekleyelim, 'bundan daha fazla maaş ver' demektir.