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Asgari ücret zammı için geri sayım başladı: 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor?

Milyonların beklediği asgari ücret zammı için süreç başladı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi önümüzdeki hafta planlanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masadaki rakamlar neler?

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 23:20 Güncelleme 30 Kasım 2023, 23:22
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı: 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? 1

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı: 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? 2

İşte Faruk Erdem'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Asgari ücreti biraz yanlış değerlendiriyoruz. Asgari ücret aslında şu; bundan daha az maaş verilemez. İkinci bir cümleyi de ben ekleyelim, 'bundan daha fazla maaş ver' demektir.

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı: 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? 3

Özellikle asgari ücretin brüt rakamı birçok hesaplamanın da parametresini oluşturuyor. İşsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primi, Bağ-Kur primi, sosyal yardımların gelir kriterleri buna göre belirleniyor.

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