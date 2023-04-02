Primi eksik olana 7440 yapılandırma planı! EYT'siz 3600-5000 primle kısmi emeklilik imkanı da yanında! 2000-2008 sigortalılar, Bağkur tescili olmayanlar...
Prim günü eksik olanlar yapılandırma fırsatı hakkında araştırmalarına devam ediyor. EYT'liler eksik günlerini tamamlama peşine düşerken, yapılandırma yasasıyla bu konuda kolaylık sağlanıyor. Primini kendi ödeyenler 1 yıllık sürelerini yapılandırma kapsamında ödeyerek kazanabiliyor. Öte yandan EYT için süreti tamamlayamayanlar için SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. İşte erken emeklilik için kısa yollar...
Prim günü eksik olan EYT'liler için alternatif yollar yer alıyor. Bunlardan biri de yapılandırma yasası olarak karşımıza çıkıyor. Eksik primi olup beklemek isteyenler için ise 3600'den kısmi emeklilik imkanı yer alıyor. Peki, avantajlar neler? İşte tüm detaylar haberimizde!
Bağ-Kur prim borcu olanlar bunları yapılandırma kapsamında ödeyerek emekli olurken, primini kendisi yatıranlar da son 1 yıllık günlerini yapılandırmayla kazanabiliyor. İşte detayları...
✖ Hangi prim borçları kapsamda?
Sigorta, Genel Sağlık Sigortası, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası, iş kazası ve meslek hastalığından rücu edilen alacaklar, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.