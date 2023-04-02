Primi eksik olana 7440 yapılandırma planı! EYT’siz 3600-5000 primle kısmi emeklilik imkanı da yanında! 2000-2008 sigortalılar, Bağkur tescili olmayanlar...

Prim günü eksik olan EYT'liler için alternatif yollar yer alıyor. Bunlardan biri de yapılandırma yasası olarak karşımıza çıkıyor. Eksik primi olup beklemek isteyenler için ise 3600'den kısmi emeklilik imkanı yer alıyor. Peki, avantajlar neler? İşte tüm detaylar haberimizde!