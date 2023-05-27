1999-2000 arası ila 2000-2008 sonrası sigortalıya 3600 prim / 50-55 yaşla erken emeklilik! EYT kısmi emeklilik tablosu paylaşıldı! SGK kesenek ödeme süresi...
EYT'den yararlanamayan kişiler için "kısmi emeklilik formülü" gündemde tartışılıyor. EYT kapsamında olan fakat prim süresi yetersiz olan kişiler, kısmi emeklilik hakkından faydalanabilir. Kısmi emeklilikte, 15 yıl ve 3600 gün koşulunu sağlayanlar, daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. EYT yasasından yararlanamayanlar için başka seçenekler de mevcuttur. Gelecekte, özellikle kadınlarda çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşının esnetilmesi ve esnafların emeklilik için gerekli prim gün sayısının azaltılması gibi yeni adımlar da devreye girecek. Peki, EYT'yi kaçıranlar için kısmi emeklilik formülü nedir? İşte EYT kısmi emeklilik şartları...
27.05.2023 09:08 - Son Güncelleme: 27.05.2023 09:08
EYT sonrası milyonlarca kişi emekli olurken geriye kalanlar ise alternatif yolları aramaya koyuldu. Yaşı ilerlediği halde çeşitli nedenlerle çalışıp primini tamamlayamayan kişiler bazı şartları yerine getirirse emeklilik yolu açılıyor. Kısmi emeklilik için şartların esnetilmesi gündeme geldi. Yaş şartının indirilmesi veya aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilmesi bekleniyor. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanacak? Mevcut şartlar neler? Bağkur'lulara kısmi emeklilikte prim indirimi gelecek mi? İşte detaylar...