1999-2000 arası ila 2000-2008 sonrası sigortalıya 3600 prim / 50-55 yaşla erken emeklilik! EYT kısmi emeklilik tablosu paylaşıldı! SGK kesenek ödeme süresi...

EYT sonrası milyonlarca kişi emekli olurken geriye kalanlar ise alternatif yolları aramaya koyuldu. Yaşı ilerlediği halde çeşitli nedenlerle çalışıp primini tamamlayamayan kişiler bazı şartları yerine getirirse emeklilik yolu açılıyor. Kısmi emeklilik için şartların esnetilmesi gündeme geldi. Yaş şartının indirilmesi veya aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilmesi bekleniyor. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanacak? Mevcut şartlar neler? Bağkur'lulara kısmi emeklilikte prim indirimi gelecek mi? İşte detaylar...