22.000 TL + Emekli Sandığı'na 14.671 TL kök maaş! Cumhurbaşkanı az evvel müjdeyi açıkladı! Memura emekliye %107.5'lik zam netleşti! O tarihte...
EYT'liler dahil olmak üzere 16 milyon emekli için önemli adımlar atılması planlanıyor. Seçimden sonra yapılacak düzenlemelerle, milyonlarca emeklinin ve memurun geliri artacak. Temmuz zammı için geri sayım yapılırken gelen verilerle birlikte yeni maaş hesaplamaları da yapıldı. Öte yandan en düşük memur maaşının 10 bin 600 liradan 22 bin liraya çıkarılmasıyla yüzde 107.5'lik bir artış ortaya çıkacak. Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı açıklaması geldi.Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...
Milyonların gelirini artıracak yeni gelişmeler için geri sayım sona eriyor. Emekliler için heö seyyanen hem de enflasyon zamları yapılırken, refah payı da masaya gelecek. Bu imkanlardan emeklilik başvurusu yapan tüm EYT'liler de faydalanacak. Peki, Temmuz ayında kim, ne kadar alacak? İşte yeni hesaplamalar...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MAAŞ MÜJDESİ GELDİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi.
Başkan Erdoğan açıklamasında; "En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz.
EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ve memurlara yönelik yeni müjdeler verdi. En düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye, emekli bayram ikramiyesi ise 2.000 TL'ye yükseltildi. Erdoğan, bu rakamların daha da artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Emekli bayram ikramiyesi ve en düşük emekli maaşı Temmuz döneminde yeniden gözden geçirilecek.