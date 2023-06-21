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Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Sigorta, Genel Sağlık Sigortası... Primler değişiyor, destekler büyüyor

Yeni asgari ücret primlere de yansıyacak. Emeklilik için ödenecek primler artarken, devlet destekleri de yeni ücrete göre değişecek. İşte yeni primler...

takvim.com.tr
Çığıl Ön Yener
21.06.2023 08:38 - Son Güncelleme: 21.06.2023 08:38
Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Sigorta, Genel Sağlık Sigortası... Primler değişiyor, destekler büyüyor

Asgari ücrete yapılacak ara zam sigorta primlerine de yansıyacak. Bağ-Kur primleri artarken, düzenli ödeme yapanlar 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek. Genel Sağlık Sigortası primleri de artacak, ancak devlet desteğinden yararlanmak için gelir sınırı yükselecek. Bir artış da isteğe bağlı sigortada olurken burada da ev kadınları için devlet desteği devreye alınacak. İşte yeni primler!

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Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Sigorta, Genel Sağlık Sigortası... Primler değişiyor, destekler büyüyor

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor.

Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Sigorta, Genel Sağlık Sigortası... Primler değişiyor, destekler büyüyor

18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.

Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Sigorta, Genel Sağlık Sigortası... Primler değişiyor, destekler büyüyor

3'TE 1'İ DEVLETTEN

İsteğe bağlı sigorta ödeyen, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 3 bin 202 lira 56 kuruş ödeme yapıyordu. Bu tutar yeni asgari ücretle 4 bin 292 lira 52 kuruşa çıkacak.

Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Sigorta, Genel Sağlık Sigortası... Primler değişiyor, destekler büyüyor

Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjde kapsamında bu primin 3'te 1'ini devlet karşılayacak. Yeni tutar üzerinden devletin ev hanımlarının emekli olabilmesi için ödeyeceği aylık prim desteği bin 430 lira 84 kuruş olacak.

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