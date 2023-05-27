Primi eksik olan EPT'lilere SGK müjdesi! 14.6 milyon 2002-2008 arası sigortalılara 12 ay kuralı geldi! O kişiler de EYT listesine girecek! 1 yıl içinde...

14 milyon 600 bin kişi ve 3 milyon 300 bin işletme, sigorta primi ve genel sağlık sigortası gibi borçlarını yapılandırma hakkından faydalanabiliyor. Bu yapılandırmadan, Bağ-Kur'lular ve kendi primini ödeyen kişiler de emeklilik hedeflerine daha kolay ulaşabilecekleri ödeme kolaylığından yararlanabilecekler. İşte konuya dair merak edilenler...