1585 gün daha prim ödemek yeterli! Başlangıç 2 yıl geriye çekilecek! Kısmi emeklilik... SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor!

BAĞKUR SÜRENİZİ İHYA ETMELİSİNİZ

Soru: 18 Haziran 1973 doğumluyum. TSK'da uzman çavuş olarak 15 Temmuz 1994 tarihinde göreve başlayıp, 15 Ekim 2009 tarihinde istifa ederek görevden ayrıldım. 15 yıl hizmet yaptım. Şubat 2017'de üzerime şirket açtım. Şirket halen üzerimde aktif olarak açık olmasına rağmen, hiç Bağkur primini ödeyemedim. TSK'daki hizmetim nedeniyle 7673 gün prim ödemem gözükmektedir. Ben EYT yasasından emekli olabiliyor muyum?

Cevap: İlk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olduğunuzdan EYT kapsamındasınız. Dolayısıyla emekliliğinizde yaş aranmayacak, sadece primle emekli olabileceksiniz. Memuriyete dönüp priminizi 9000 güne tamamlayarak emekli olamayacağınıza göre, Şubat 2017'den itibaren Bağkur'a olan prim borcunuzu ödeyerek (Bağkur sürenizi ihya ederek) priminizi 9000 güne tamamlayarak Bağkur'dan emekli olabilirsiniz.