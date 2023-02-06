2000-2005-2007-2008 başlangıç + 44-45-46-47 yaşındakilere EYT dışında erken emeklilik! +69-90 prim eklenerek...

Ülkemizde yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe giriş tarihine göre bazen düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. Belli tarihler ve şartlarla bazı vatandaşlar erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaşı hesaplamalarında ayrıca doğum borçlanması ve askerlik borçlanması hakları da sağlıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? EYT kapsamına girmeyenler nasıl emekli olacak? İşte detaylar!