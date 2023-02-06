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Haberler Ekonomi 2000-2005-2007-2008 başlangıç + 44-45-46-47 yaşındakilere EYT dışında erken emeklilik! +69-90 prim eklenerek...

2000-2005-2007-2008 başlangıç + 44-45-46-47 yaşındakilere EYT dışında erken emeklilik! +69-90 prim eklenerek...

İş hayatına başlayan herkes ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Belli bir zaman çalıştıktan sonra emeklilik hayali kuranlar ise erken emekli olmanın yollarını incelemeye başlıyor. Çalışma hayatında birtakım meslek gruplarında yer alanlara erken emeklilik sağlanıyor. Öyle ki o meslek gruplarında çalışanlar 60 gün, 90 gün ve 180 gün ek prim kazanırlar. İşte merak edilen detaylar.

takvim.com.tr
06.02.2023 09:39 - Son Güncelleme: 06.02.2023 09:39
2000-2005-2007-2008 başlangıç + 44-45-46-47 yaşındakilere EYT dışında erken emeklilik! +69-90 prim eklenerek... EYT’siz 3 yıl sigortayı geri çekecek!

Ülkemizde yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe giriş tarihine göre bazen düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. Belli tarihler ve şartlarla bazı vatandaşlar erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaşı hesaplamalarında ayrıca doğum borçlanması ve askerlik borçlanması hakları da sağlıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? EYT kapsamına girmeyenler nasıl emekli olacak? İşte detaylar!

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2000-2005-2007-2008 başlangıç + 44-45-46-47 yaşındakilere EYT dışında erken emeklilik! +69-90 prim eklenerek... EYT’siz 3 yıl sigortayı geri çekecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2023 yıpranma payı le erken emekli olabilecek meslek kodlarını açıkladı. Bir yandan EYT yasası gündemde yerini korurken, diğer yandan vatandaşlar erken emekli olabilmenin yollarını arıyor.

2000-2005-2007-2008 başlangıç + 44-45-46-47 yaşındakilere EYT dışında erken emeklilik! +69-90 prim eklenerek... EYT’siz 3 yıl sigortayı geri çekecek!

Yıpranma payı ile birçok meslekte çalışan vatandaşlar, diğer mesleklerde çalışanlara göre erkenden emekli olabiliyor. Ağır şartlar altında çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor. Böylece yaş şartından indirim olmasını sağlıyor.

2000-2005-2007-2008 başlangıç + 44-45-46-47 yaşındakilere EYT dışında erken emeklilik! +69-90 prim eklenerek... EYT’siz 3 yıl sigortayı geri çekecek!

Ek prim günleri ile 1 sene çalıştığı zaman 15-18 ay çalışmış gibi primleri yatan çalışanlar, erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

2000-2005-2007-2008 başlangıç + 44-45-46-47 yaşındakilere EYT dışında erken emeklilik! +69-90 prim eklenerek... EYT’siz 3 yıl sigortayı geri çekecek!

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKİ OLABİLECEK MESLEK GRUPLARI 2023

Amortisman yani yıpranma payı ile birçok farklı meslek gruplarında çalışanlar erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu erken emeklilik hakkından ağır şartlar altında çalışanlar faydalanabiliyor.

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