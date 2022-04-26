O ürünler alınamayacak yasak geliyor! Marketlerde kasalara gidenler şok yaşayacak! Kabul edildiği an raflardan kaldırılacak A101, BİM, ŞOK...

Marketlerde kasalara gidenler şok yaşayacak. Dev zincir marketlerinde o ürünlerin satışına yasak gelecek. Listede yer alan ürünlerin satışı tarih olacak. Milyonlarca vatandaşın her gün uğrak yeri olan A101, Bim, Şok gibi marketlere kısıtlama geliyor. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen taslak çalışmaya göre marketlerde belirli ürünlerin satışı için düzenlemeye gidilecek. Hazırlanan bu çalışmayla özellikle küçük esnafın korunması hedefleniyor. Peki hangi ürünlerin satışı yasaklanacak? Gelin o ürünlere birlikte bakalım....