PRİMİ AZ OLANA TAZMİNAT ŞANSI! 8 Eylül 1999 sonrası SGK girişi olan dikkat! Yıl şartı yok: 4500-4700-4800-4900 gün ile...

Kıdem tazminatı çalışanlar için en büyük güvencelerden biri olmaya devam ederken sadece işveren tarafından işten çıkarılanlar değil bazı koşullarda kendi isteğiyle ayrılanlar da bu haktan faydalanabiliyor. Özellikle emeklilik, askerlik, evlilik gibi nedenlerle işten ayrılmak isteyen çalışanlar için belirli şartların sağlanması durumunda kıdem tazminatı ödemesi yapılabiliyor. İşte prim gün sayısına ve işe başlangıç tarihine göre değişen detaylar...
Emeklilik Şartlarını Sağlayanlar Kıdem Tazminatı Alabiliyor
Yaş dışında emeklilik için gerekli koşulları sağlayan çalışanlar, işten kendi istekleriyle ayrıldıklarında kıdem tazminatını talep edebiliyor. Ancak burada prim gün sayısı ve sigorta başlangıç tarihi kritik öneme sahip.