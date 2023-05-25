Prime Takılanlar, Staj Sigortası, Bağkur tescil, 2000 sonrası SGK'lılar! EYT sonrası 5 maddeyle erken emeklilik ortaya çıktı!
Prim ödemelerinde eksiklik yaşayan vatandaşlar için alternatif yollar araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan çalışmalar, eksik prim ödemesi olanların borçlanma veya ihya yapabilmesine imkan sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda, prim ödemelerine bağlı yaş haddinden emekli olma yolları da inceleniyor. İşte erken emeklilik için adım adım izlenebilecek yollar.
25.05.2023 08:57 - Son Güncelleme: 25.05.2023 08:57
EYT'den yararlanmayanlar için erken emeklilik yolları sıkı bir şekilde araştırılıyor. Prim günü eksik olanlar için de emeklilik yolu açılacak. Yaşı ilerlemiş olduğu halde çeşitli sebeplerle çalışıp primini tamamlayamayan kişiler bazı şartları yerine getirmeleri halinde emeklilik hakkından yararlanabilecek. Bu kapsamda yaş devreye giriyor ve normal emeklilik için gerekenden çok daha düşük bir prim şartı aranıyor. Öte yandan EYT için staj sigortası ve Bağkur tescil affı gelişmesi var mı merak ediliyor. İşte merak edilenler...