Prime Takılanlar, Staj Sigortası, Bağkur tescil, 2000 sonrası SGK'lılar! EYT sonrası 5 maddeyle erken emeklilik ortaya çıktı!

EYT'den yararlanmayanlar için erken emeklilik yolları sıkı bir şekilde araştırılıyor. Prim günü eksik olanlar için de emeklilik yolu açılacak. Yaşı ilerlemiş olduğu halde çeşitli sebeplerle çalışıp primini tamamlayamayan kişiler bazı şartları yerine getirmeleri halinde emeklilik hakkından yararlanabilecek. Bu kapsamda yaş devreye giriyor ve normal emeklilik için gerekenden çok daha düşük bir prim şartı aranıyor. Öte yandan EYT için staj sigortası ve Bağkur tescil affı gelişmesi var mı merak ediliyor. İşte merak edilenler...