7.500 TL alana 10 bin TL verilecek! 29-30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde... SGK anlaşma sağladı

Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren kişiler, emekli maaşlarına bağlı olarak değişen miktarlarda promosyon almaya hak kazanıyor. Bu bağlamda, mayıs ayı için yeni tutarlar bankalar tarafından belirlendi. Haziran ve Temmuz aylarında da ücretlerin yükseltilmesi bekleniyor. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte liste liste ödemeler...